Ramona Olaru, pe tocuri pe câmp! Unde se ducea vedeta: „Sunt de la fermă, ce ai”

Ramona Olaru este adepta distracției. Chiar și așa, asistenta de la Antena 1 este atentă la programul pe care îl are și nu și-l dă peste cap pentru nicio petrecere. În tinerețe, pe vremea când locuia la fermă, era o prezență impunătoare: mereu pe tocuri, chiar și pe câmp!

Vedeta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a dezvăluit în cadrul unui interviu că a fost și este o persoană cumpătată. Nu duce mai mult decât poate, așa că iese în oraș doar vinerea și nici atunci nu stă până dimineață. Ea a subliniat de curând cât de esențială este rutina sa și că odihna este un ritual de la care nu se abate niciodată, indiferent de eveniment. Ramona Olaru a povestit că și în tinerețe a fost așa, iar atunci când locuia la fermă nu putea să lipsească de la petrecerile din discotecă. Dar, pentru a ajunge la distracția săptămânală, vedeta era nevoită să meargă în tocuri pe câmp dus-întors. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ramona Olaru, pe tocuri pe câmp!

Asistenta TV este mereu fresh și pare că așa a fost din totdeauna. Recent, Ramona Olaru a explicat că atunci când locuia la fermă se ducea adesea la petrecerile organizate la discotecă în fiecare weekend.

Numai că asistenta TV era nevoită să parcurgă distanța pe jos, prin câmp. Și pentru că este o divă, nu putea să nu aibă cel mai îndrăzneț outfit. Aceasta purta de fiecare dată tocuri și dansa până dimineață, fără regrete.

„Sunt de la fermă, ce ai? Da, la discotecă (n.r. acolo se ducea la petreceri). Mă duceam și acolo la discotecă. Bineînțeles. Cum să nu. Mă duceam pe jos, pe câmp, la discotecă, dansam toată noaptea și mă întorceam tot pe jos, pe câmp, pe tocuri”, a declarat Ramona Olaru pentru Libertatea.

Ramona Olaru iese în oraș doar vinerea

Vedeta a mai spus că somnul este important pentru ea. Având numeroase alte activități pe lângă job, Ramona Olaru susține că în oraș iese doar în zilele de vineri, însă nici atunci nu mai petrece până dimineața. Ea a punctat că trebuie să se refacă pentru a fi fresh luni, la „Neatza cu Răzvan și Dani”.

„Pe programul meu eu ies doar vinerea în oraș și ies de la 20:00-21:00 până la 24:00-01:00. Ca să am timp să mă refac până luni. Deci nu… Da, luni sunt bine. Mă trezesc bine să mă duc la emisiune. Doar așa ies. În rest, nu mă mai vedeți la petreceri ca-n tinerețe”, a mai spus ea.

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