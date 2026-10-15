Ramona Olaru, în brațele colegului de la Antena 1! Cei doi au ieșit și la o cină romantică

Ramona Olaru, în brațele colegului de la Antena 1! Cei doi au ieșit și la o cină romantică
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Ramona Olaru, alături de Aris Eram
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Ramona Olaru și Aris Eram au atras din nou atenția publicului, după ce au petrecut o seară împreună, în cadrul unui eveniment special. Cei doi sunt colegi la Antena 1, în echipa matinalului Neatza cu Răzvan și Dani, iar relația apropiată pe care o au a stârnit, de-a lungul timpului, numeroase speculații. Mulți s-au întrebat dacă între asistenta TV și fiul Andreei Esca nu ar putea exista mai mult decât o simplă prietenie.

Ramona Olaru și Aris Eram se înțeleg foarte bine și nu ezită să petreacă timp împreună și în afara platoului de televiziune. Cea mai recentă apariție a lor a alimentat din nou curiozitatea celor din jur, mai ales că au luat parte la o cină elegantă, unde s-au bucurat de momente plăcute în compania celorlalți invitați.

Un detaliu care nu a trecut neobservat este diferența de vârstă dintre cei doi. Ramona Olaru are 37 de ani, în timp ce Aris Eram are 23 de ani, între ei existând o distanță de 14 ani. Cu toate acestea, apropierea lor continuă să stârnească interes, iar internauții încearcă să afle dacă legătura dintre ei ar putea evolua într-o poveste de dragoste.

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La ce eveniment au participat împreună

Până în prezent, niciunul dintre ei nu a confirmat existența unei relații amoroase. Cina la care au participat a avut loc la Domeniul Știrbey Vodă, în cadrul evenimentului organizat de chef Richard Abou Zaki. Îmbrăcați elegant, Ramona și Aris au atras privirile celor prezenți, iar fotografia în care apar împreună a circulat rapid pe internet. Chef-ul cu o stea Michelin pregătește și anul acesta evenimentul Retroscena, programat între 6 și 15 noiembrie 2026, la Buftea.

Sursa foto: Antena 1

Apariția celor doi a fost completată de ținutele elegante, alese pentru această ocazie. Aris Eram a optat pentru un costum negru, pe care l-a asortat cu o cămașă albă, în timp ce Ramona Olaru a strălucit într-o rochie neagră, lungă, care i-a pus în valoare silueta. Asistenta TV a adăugat un plus de rafinament cu o blană purtată pe umeri, iar împreună au avut o apariție sofisticată, care a atras atenția celor din jur.

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