Ramona Olaru începe o nouă emisiune. La ce post se mută asistenta de la Antena 1

Ramona Olaru/ sursa foto: colaj CANCAN
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Ramona Olaru este o persoană foarte activă. Pe lângă televiziune, ea face pilates, cursuri de actorie, urmează să joace într-un film, iar acum începe un nou proiect. Asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani se mută la un post TV.

Ramona Olaru începe o nouă emisiune, de această dată una culinară. Vedeta de la Antena 1 va putea fi urmărită de luni până vineri pe Chefi.ro, un post recent lansat. Show-ul se numește „Poftă Bună, împreună!” și promite să fie unul fantastic. Alături de ea vor fi Cătălin Rizea, Diana Munteanu și mulți alții, iar în fiecare zi vor avea în platou invitați cu care vor aborda subiecte despre gătit. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ramona Olaru începe o nouă emisiune

Luni, 19 octombrie, Ramona Olaru va fi prezentă în platoul noului show de cooking „Poftă Bună, împreună!” Aceasta a anunțat în mediul online că este entuziasmată de noul proiect, mai ales că va fi unul senzațional. Emisiunea poate fi urmărită pe postul Chefi.ro, iar de luni până vineri, de la ora 12:30, asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani, alături de Diana Munteanu, Cătălin Rizea și Radu Darie vor aduce în fața telespectatorilor rețete și invitați speciali.

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Cei patru vor avea invitați care mai de care și pornind de la bucătărie, vor avea conversații despre sănătate, familie, tradiții, călătorii, tendințe și multe altele. În plus, sfaturile vor fi la ordinea zilei, după cum spune chiar prezentatoarea TV.

Ramona Olaru/ sursa foto: captură video TikTok

Ramona Olaru/ sursa foto: captură video TikTok

„V-am zis că niciodată, dar niciodată eu nu stau pe loc și pregătesc de fiecare dată altceva senzațional. Acum o să începem o nouă emisiune pe Chefi.ro, căutați în grila de programe, o să găsiți acolo unde totul este doar de gătit, iar noi, în fiecare zi de la 12:30 o să venim cu „Poftă Bună, împreună!”. Cam așa o să se vadă, să vezi cât de bine arată. Aici o să ne vedem în fiecare zi. O să fiu eu, o să fie Rizea, o să fie șef Radu Darie, o să fie Diana și de fiecare dată o să avem invitați de la care o să primim sfaturi și poate chiar noi o să le dăm lor câteva tips-uri de gătit. Hai, să ne vedem de luni!”, a declarat Ramona Olaru, pe TikTok.

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