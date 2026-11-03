Nicușor Stan și-a făcut nuntă ca în filme! Nași celebri, extravaganțe culinare și un tort adus într-o caleașcă regală la Ambasad’Or!

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Nicușor Stan și-a unit destinele cu aleasa inimii sale, iar evenimentul a fost unul pe măsura momentului: elegant, spectaculos și cu accente desprinse din farmecul petrecerilor italiene. CANCAN.RO vă prezintă imagini în exclusivitate de la nunta anului, unde invitații au avut parte de surprize neașteptate, iar organizarea a transformat seara într-un adevărat spectacol. Cristi Borcea și Valentina Pelinel au fost nașii mirilor, iar detaliile petrecerii promit să stârnească toate privirile.

Duminică seară, Ambasad’Or a găzduit petrecerea de nuntă a milionarului, concepută în jurul tematicii „La Dolce Vita – Stile Napoletano”. Inspirat de farmecul sudului Italiei, conceptul a fost pus în valoare prin decoruri impresionante, detalii atent alese și o atmosferă în care eleganța a fost prezentă la fiecare pas. Întregul spațiu a fost amenajat în ton cu tema aleasă, iar prezidiul a devenit unul dintre punctele centrale ale decorului. În fundal, mesajul „ONORE E RISPETTO” era încadrat de arcade spectaculoase din baloane negre, cupru și aur. Masa mirilor, îmbrăcată în alb, a fost decorată cu un aranjament floral amplu, realizat din trandafiri crem și frunze cu accente metalice de bronz. Sfeșnicele elegante și candelabrul circular suspendat deasupra au completat atmosfera sofisticată.

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„Nuntă de lux pentru omul de afaceri Nicușor Stan! Caleașcă regală pentru tort, mici din carne de cangur și caviar servit printre invitați”

Nici aparițiile vestimentare nu au fost mai prejos. Mireasa a ales o rochie albă, sidefată, cu un decolteu drapat delicat, talie bine definită și o fustă fluidă, prevăzută cu o crăpătură îndrăzneață. Buchetul compact din trandafiri albi, machiajul luminos și coafura prinsă într-un coc lejer au completat apariția. La rândul său, mirele a mizat pe o ținută masculină modernă, în totalitate neagră. Costumul elegant, completat de o vestă asortată și un papion negru, a conturat o apariție rafinată, în ton cu eleganța întregului eveniment.

Nicușor Stan alături de mireasa sa, iar în dreapta, nașii Cristi Borcea și Valentina Pelinel.

Nașii, Cristi Borcea și Valentina Pelinel, au completat tabloul elegant prin apariții de gală. Cristi Borcea a optat pentru un tuxedo negru, cu rever satinat, cămașă albă, vestă și papion gri-argintiu. Valentina Pelinel a strălucit într-o rochie neagră de seară, cu o croială tip sirenă, mâneci trei sferturi și o broderie prețioasă din cristale și mărgele argintii în zona taliei.

Nici experiența gastronomică nu a fost lăsată la voia întâmplării. Sub conceptul „La Dolce Vita – Stile Napoletano”, meniul a îmbinat preparate rafinate din bucătăria internațională cu savoarea specifică sudului Italiei. Printre delicatesele servite s-au numărat burrata cremoasă, acompaniată de nuci caramelizate și mure, foie gras cu dulceață de coacăze și tartar de ton. Un alt preparat care a atras atenția a fost butterfish-ul, servit alături de orez negru de sepia cu trufe și sos de lămâie amalfitană. Petrecerea a inclus și stații gastronomice live, unde invitații au putut urmări și savura preparate pregătite pe loc.

Prosciutto, brânzeturile fine, berbecuțul și purcelușul la proțap au făcut parte din oferta culinară, însă surprizele nu s-au oprit aici. Domnișoare elegante au circulat printre mese, servindu-le invitaților direct stridii și caviar, într-un moment menit să completeze experiența exclusivistă. O alegere cu adevărat neobișnuită a fost reprezentată de micii din carne de cangur, o surpriză gastronomică ce a ieșit cu siguranță din tiparele unei nunți clasice. Iar spre orele târzii, meniul a făcut loc și tradiției românești, prin nelipsitele sarmale cu mămăliguță.

Candy bar spectaculos, cu deserturi fine, macarons și delicii artizanale, amenajat în ton cu eleganța evenimentului.

La capitolul băuturi, selecția a fost pe măsura întregului eveniment. Șampanii Moët & Chandon și Veuve Clicquot, whisky Johnnie Walker Blue Label și celebrul vin italian Tignanello s-au numărat printre opțiunile puse la dispoziția invitaților. Din ofertă nu au lipsit ginul Malfy Rosa, limoncello Pallini, servit rece, precum și apele premium Acqua Panna și San Pellegrino.
Un alt punct de atracție a fost candy barul, amenajat ca o veritabilă expoziție de deserturi. Minitartele cu fructe, prăjiturile artizanale, macarons-urile și delicatesele cremoase au fost aranjate cu atenție pe platouri elegante.

Masa mirilor, decorată în stil italian, cu flori și accente aurii.

Decorul a fost completat de aranjamente florale supradimensionate, în nuanțe calde de toamnă, care au transformat colțul dulce într-un spațiu aparte. Pentru cei care apreciază ritualurile rafinate, organizatorii au pregătit și un corner dedicat trabucurilor. Un torcedor profesionist a demonstrat arta rulării manuale a acestora, chiar în fața invitaților, transformând întregul proces într-un moment special al serii. Atmosfera de petrecere a fost întreținută și de Diana Matei și Taraful Cleante, care au adus ritm și energie serii, contribuind la buna dispoziție a invitaților și la atmosfera de sărbătoare.

Momentul tortului, prezentat într-o caleașcă regală spectaculoasă, înconjurată de fum greu și artificii reci.

Însă adevăratul spectacol a fost rezervat pentru final. Prezentarea tortului a reprezentat unul dintre cele mai impresionante momente ale nunții și a fost concepută într-un format realizat pentru prima dată în România, potrivit organizatorilor. Tortul etajat nu a fost adus pur și simplu în salon, ci a fost prezentat într-o caleașcă regală supradimensionată, realizată din fier forjat alb și decorată cu o coroană imperială. Întreaga structură părea că plutește pe un pat de fum greu, iar artificiile reci au completat momentul cu jerbe spectaculoase de scântei. O adevărată punere în scenă, care a transformat prezentarea tortului într-un final memorabil pentru o seară în care luxul și spectacolul au mers mână în mână.

Nicușor Stan: „A fost mai mult decât un eveniment de lux”

Pentru mine, această nuntă a fost mai mult decât un eveniment de lux. A fost o celebrare a familiei, a prieteniei, a respectului și a onoarei, a oamenilor care ne sunt cu adevărat apropiați. Ne-am bucurat să îi avem alături pe nașii noștri, Cristi Borcea și Valentina Pelinel, oameni deosebiți, pe care îi prețuim și alături de care am trăit momente de neuitat. Toți invitații au fost oameni dragi sufletului nostru, iar această petrecere a fost, înainte de toate, un eveniment de familie. Mi-am dorit o nuntă în care luxul să nu aibă limite, opulența să fie prezentă în fiecare detaliu, iar eleganța și rafinamentul să transforme întreaga seară într-un spectacol. De la decorurile grandioase și experiențele gastronomice exclusiviste până la momentele artistice și prezentarea spectaculoasă a tortului, totul a fost gândit în cele mai mici detalii pentru a crea o experiență cu adevărat memorabilă.

Ambasad’Or nu este pentru mine doar o locație de evenimente. Este casa mea, locul în care luxul, opulența, eleganța și calitatea se întâlnesc pentru a crea experiențe extraordinare. Este un loc în care atenția pentru detalii, serviciile premium și spectaculozitatea fac diferența. Am vrut să demonstrăm că în România se pot organiza evenimente la standarde internaționale, cu decoruri impresionante, gastronomie de înaltă clasă, servicii impecabile și concepte exclusiviste, fără compromisuri în ceea ce privește calitatea. Iar mesajul meu pentru cei care își doresc un eveniment cu adevărat spectaculos este simplu: când vă doriți lux, opulență, rafinament și exclusivitate, casa mea și locul meu, Ambasad’Or Events, vă așteaptă cu drag!

Ambasad’Or este locul în care luxul devine experiență, opulența devine artă, iar fiecare eveniment poate deveni un spectacol grandios. Nu ne limităm la organizarea unor simple evenimente. Creăm experiențe exclusiviste, spectacole grandioase și momente de neuitat, în care luxul, opulența și rafinamentul se regăsesc în fiecare detaliu. Le mulțumesc nașilor noștri, familiei, prietenilor și tuturor celor care ne-au fost alături. Dincolo de tot ceea ce s-a văzut, cea mai mare bucurie a fost să împărtășim această seară cu oamenii care contează pentru noi, a declarat Nicușor Stan în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

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