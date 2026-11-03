Castanele coapte sunt una dintre delicatesele toamnei. Această rețetă de castane coapte se prepară ușor și nu ai nevoie decât de cuptorul tău obișnuit. Puține lucruri se compară cu mirosul și aroma castanelor coapte într-o zi ploioasă de toamnă.

Cum să faci cele mai delicioase castane coapte acasă

Castanele coapte sunt una dintre delicatesele toamnei. Iată o rețetă îndrăgită, cu ajutorul căreia le poți prepara ușor acasă, într-un cuptor obișnuit.

Ingrediente

Câte castane dorești

Apă, în cantitatea necesară

Mod de preparare

Spală castanele cu apă. Crestează fiecare castană pe partea bombată, pe lungime. Acest pas este esențial, altfel castanele pot exploda în cuptor și vei avea de curățat destul de multă mizerie. Ai grijă să tai doar coaja, fără să crestezi miezul.

Iată un secret: pune castanele crestate într-o oală, adaugă multă apă și lasă-le să fiarbă. Scurge-le imediat. Acest pas ajută castanele să se coacă uniform într-un cuptor obișnuit și face mai ușoară îndepărtarea cojii.

Pune castanele într-o tavă de copt, cu partea crestată orientată în sus. Coace-le timp de 25 de minute la 220°C, cu ventilație. Castanele se vor umfla și vor căpăta o culoare galbenă, asemănătoare cu cea a soarelui.

Imediat ce le scoți din cuptor, învelește castanele într-un prosop de bucătărie curat sau pune-le într-o pungă de hârtie. Astfel, se va forma puțin abur, care te va ajuta să îndepărtezi coaja cu ușurință.

Lasă castanele să se răcească timp de 5 minute, apoi curăță-le imediat. Acest pas este esențial: după ce se răcesc complet, coaja se lipește de miez și devine foarte greu de îndepărtat.

Servește-le imediat sau congelează-le pentru a le împărți mai târziu cu cineva drag.

Cum să aromatizezi castanele

Poți da castanelor mai multă aromă dacă le coci împreună cu rozmarin, salvie, foi de dafin și sare de mare. Înfășoară toate ingredientele în folie de aluminiu înainte de coacere.

Alte modalități de a găti castane

Castane fierte

Castanele fierte sunt o alternativă bună dacă vrei să eviți aroma de fum specifică celor coapte. În plus, fructele fierte pot deveni baza unui desert delicios. Adaugă cremă de mascarpone sau frișcă peste piureul de castane.

După ce speli și crestezi castanele, pune apă la fiert și adaugă puțină sare grunjoasă și, dacă dorești, alte ingrediente aromatice, precum foi de dafin sau coajă de portocală. Adaugă castanele și fierbe-le la foc mediu. Pentru fiecare 500 g de castane, timpul de fierbere este de aproximativ 45 de minute. Lasă-le să se răcească puțin înainte de a le curăța și servi.

Castane preparate la microunde

Poți prepara castanele și la cuptorul cu microunde. După ce le cureți de impurități și le crestezi, conform instrucțiunilor de mai sus, lasă-le în apă timp de 10 minute. Scurge-le și așaeză-le pe farfuria cuptorului cu microunde. Gătește-le la 800 W timp de 5 minute.

După ce le scoți din cuptor, pune-le într-o pungă de hârtie timp de 5 minute. Astfel, le vei putea curăța mai ușor. Este foarte important să crestezi castanele înainte de a le pune la microunde. În caz contrar, acestea vor exploda în cuptor și vor face multă mizerie.

Castane preparate în tigaie

Dacă nu vrei să folosești metoda clasică de coacere, cuptorul cu microunde sau să aștepți timpul necesar pentru fierbere, poți prepara castanele într-o tigaie, direct pe aragaz.

Pentru a le găti corect, ai nevoie de o tigaie specială, cu găuri. Spală și crestează castanele, apoi pune-le în tigaie și gătește-le la foc mediu spre mic timp de aproximativ 15 minute. Întoarce-le frecvent pentru a se coace uniform. După ce sunt gata, învelește-le într-un prosop umed pentru a le putea curăța mai ușor.

Poți folosi aceeași metodă și aceeași tigaie pentru a prepara castanele pe grătar.

Ce gust au castanele și câte calorii au

Castanele au o textură ușor crocantă și un gust amărui atunci când sunt crude. După preparare, devin moi, cremoase și dulci, cu o aromă și o consistență asemănătoare cartofilor dulci.

100 de grame de castane coapte conțin 40 de grame de apă și furnizează 245 de calorii, 3 grame de proteine și 53 de grame de carbohidrați. Acestea mai conțin 2 grame de grăsimi și 5 grame de fibre.

De asemenea, 100 de grame de castane coapte conțin 26 mg de vitamina C și 0,5 mg de vitamina B6.

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