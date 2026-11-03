Özcan Deniz, actorul îndrăgit de milioane de români, renunță la serialele TV: ”Nu va mai exista televiziune în viața mea”

Actorul și cântărețul turc Özcan Deniz și-a surprins fanii din întreaga lume anunțând decizia sa de a se retrage din serialele de televiziune, marcând astfel sfârșitul unui capitol important dintr-o carieră care se întinde pe mai bine de două decenii. Anunțul neașteptat a venit în timpul premierei noului său film, „Son Yemek” („Ultima masă”), în care joacă alături de actrița turcă Öykü Karayel, la cea de-a 63-a ediție a Festivalului de Film „Portocala de Aur” de la Antalya.

Potrivit presei străine, Özcan Deniz a fost întrebat dacă ar lua în considerare revenirea la serialele de televiziune în viitor. Răspunsul său a fost scurt, dar categoric: „Nu va mai exista televiziune în viața mea.” Declarația a atras imediat atenția, în special în rândul fanilor care i-au urmărit cariera prin intermediul unora dintre cele mai de succes producții televizate din Turcia.

Özcan Deniz se retrage din lumina reflectoarelor

Özcan Deniz a devenit cunoscut la nivel internațional pentru prima dată prin serialul de succes „Asmalı Konak” („Conacul cu viță de vie”) în 2002. Ulterior și-a consolidat reputația cu producții populare precum „Haziran Gecesi” („Noaptea de iunie”) și „İstanbullu Gelin” („Mireasa din Istanbul”), în care l-a interpretat pe Faruk Boran, unul dintre cele mai recunoscute personaje ale sale. Ultimul său proiect televizat a fost „Kızıl Goncalar” (Trandafiri roșii), în care a interpretat rolul doctorului Levent Alkanlı. Serialul a explorat tensiunile dintre comunitățile religioase și cele laice și a generat o amplă dezbatere publică pe toată durata difuzării sale, înainte de a se încheia în primăvara anului 2025.

Cel mai recent film al său, „Son Yemek”, reprezintă un nou pas în cariera sa cinematografică, care include deja proiecte precum „Ya Sonra” (Și apoi ce?), „Evim Sensin” („Tu ești casa mea”) și „Su ve Ateş” (”Apă și foc”). De-a lungul carierei sale, Özcan Deniz s-a impus nu doar ca actor, ci și ca cântăreț, cineast, scenarist și regizor.

Deși actorul turc nu a explicat public motivele care au stat la baza deciziei sale, anunțul său ridică semne de întrebare cu privire la intenția sa de a se concentra exclusiv pe producții cinematografice și apariții în mediul online. Pentru milioane de fani care își amintesc de el în rolul lui Faruk Boran din „Bride of Istanbul”, despărțirea sa de televiziune marchează sfârșitul unei epoci memorabile în drama turcă.

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