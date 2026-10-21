Cum arată celebra ”Hurrem” din serialul-fenomen Suleyman Magnificul, în 2026. Transformarea e spectaculoasă!

Alit Ergenc și Meryem Uzerli, actorii principali ai serialului turcesc „Suleyman Magnificul”, popular la nivel mondial, se vor reuni pe ecran după 15 ani, într-un nou proiect cinematografic intitulat „Imroz’da Bahar” (Primăvara în Imroz).

Cei doi actori au avut o apariție remarcabilă la Festivalul de Film El Gouna din Egipt, unde au defilat împreună pe covorul roșu, marcând prima lor apariție publică comună după 15 ani de la colaborarea lor din serialul turcesc „Suleyman Magnificul” (difuzat în perioada 2011-2014). Meryem Uzerli, recunoscută la nivel modial pentru rolul în care a interpretat-o pe Hürrem, a purtat o ținută elegantă care combina nuanțe de negru și albastru. Colegul ei de distribuție, Halit Ergenç, cunoscut pentru interpretarea rolului lui Suleyman Magnificul, a optat pentru un costum clasic, croit pe măsură.

Apariția Sultanei Hurem a luat prin surprindere comunitatea din mediul online, majoritatea criticând felul în care arată. Cu ajutorul micilor „artificii” din cabinetul medicului estetician, Meryem Uzerli a reușit să sfideze cu succes trecerea timpului. Trăsăturile și schimbările fizionomiei au declanșat o adevărată dezbatere pe o platofrmă de socializare:

„Actrița blondă este Meryem? Abia am recunoscut-o” „Trăsăturile ei naturale erau superbe” „Arată foarte diferit”, au fost o parte din reacțiile utilizatorilor.

Festivalul de Film de la El Gouna s-a impus ca un eveniment cinematografic de prim rang în regiunea Orientului Mijlociu și a Africii de Nord. De la prima sa ediție, din 2017, festivalul și-a consolidat statutul printre principalele evenimente artistice. Acesta are loc anual în orașul turistic El Gouna, situat pe coasta Mării Roșii, în Egipt.

Serialul, în care au jucat și Okan Yalabik, Nebahat Cehre, Selma Ergec și Nur Fettahoglu, a ajuns la publicul din numeroase țări și rămâne una dintre cele mai exportate producții televizate din Turcia.

Alit Ergenc și Meryem Uzerli s-au reunit într-un nou proiect

Potrivit presei străine, proiectul în care cei Suleyman și Hurirem se reunesc a fost pus la punct de fondatorul Sky Films, Emre Oskay, care a reușit să-i reunească pe cei doi actori după ani de oferte pentru ca aceștia să lucreze din nou împreună.

Halit Ergenc și Meryem Uzerli vor interpreta rolurile principale în filmul „Imroz’da Bahar”, regizat de cineastul turc premiat Ozcan Alper. Povestea se concentrează pe două persoane ale căror vieți se intersectează pe insula Imroz, cunoscută astăzi sub numele de Gokceada, cea mai mare insulă a Turciei din Marea Egee. Filmul urmărește întâlnirea lor și explorează posibilitatea unei „a doua primăveri” în viață.

Producția filmului va începe în curând, deși platforma digitală care va distribui proiectul în Turcia nu a fost încă anunțată. Proiectul marchează prima apariție comună a lui Ergenc și Uzerli într-un film de la rolurile lor din „Suleyman Magnificul”, care rămâne unul dintre cele mai cunoscute seriale istorice turcești la nivel mondial.

Știrile despre noul proiect au atras deja atenția fanilor serialului original, mulți dintre aceștia amintindu-și de colaborarea de pe ecran dintre cei doi actori ca fiind unul dintre elementele definitorii ale producției.

Meryem Uzerli a câștigat faimă internațională datorită serialului, dar a părăsit producția în ultimele sezoane, după ce a suferit un „burn out” în timpul filmărilor. Rolul sultanei Hurrem a fost preluat ulterior de actrița Vahide Percin. În ciuda plecării sale, interpretarea Sultanei Hurrem de către Meryem Uzerli rămâne strâns asociată cu succesul serialului, care continuă să atragă telespectatori.

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