Tragedie în lumea sportului! O atletă de 24 de ani a murit în timpul unui maraton

Rachel Apa, o tânără atletă de numai 24 de ani, a murit în timp ce participa la Maratonul din New York. Vestea tragică a fost confirmată de familie, care a transmis un mesaj emoționant în memoria sportivei.

O tragedie a avut loc în timpul Maratonului din New York, unde Rachel Apa, o sportivă de 24 de ani, și-a pierdut viața chiar la finalul cursei. Tânăra a căzut la pământ în Central Park, când mai avea de parcurs doar câțiva metri până la finish. În ciuda intervenției rapide a medicilor, aceștia nu au reușit să îi salveze viața.

Rachel Apa se pregătise luni întregi pentru competiție

Competiția din New York reprezenta o premieră pentru Rachel Apa, care participa pentru prima dată la acest maraton. Sportiva se pregătise intens în lunile precedente pentru a putea lua startul, iar starea sa fizică era una bună. Potrivit primelor informații, tânăra nu avea probleme medicale cunoscute care să fi indicat posibilitatea unei asemenea tragedii.

Pentru Rachel Apa, cursa avea o semnificație aparte, întrucât tânăra și-a dorit să alerge în memoria bunicului său, diagnosticat cu Parkinson, care s-a stins din viață în 2022. După ce a parcurs aproape toți cei 42 de kilometri, sportiva s-a prăbușit în Central Park, chiar înainte de a ajunge la finalul traseului, aflându-se la numai doi metri de linia de sosire.

Vestea morții sale i-a devastat pe părinți, care încearcă să înțeleagă cum a fost posibilă o asemenea tragedie. Familia nu se aștepta la un astfel de deznodământ, mai ales că Rachel nu avea afecțiuni medicale cunoscute și acorda o atenție deosebită condiției sale fizice, pentru a-și putea continua activitatea profesională.

Tatăl sportivei este devastat

Moartea lui Rachel Apa a lăsat în urmă multă suferință, iar tatăl tinerei încearcă să accepte pierderea fiicei sale. Bărbatul este devastat de cele întâmplate și nu găsește o explicație pentru dispariția fulgerătoare a sportivei, mai ales că aceasta nu avea probleme medicale cunoscute. Acum, familia se pregătește să își ia rămas-bun de la Rachel și să o conducă pe ultimul drum.

„Era într-o stare de sănătate perfectă, formă fizică perfectă. E de neînțeles”, a transmis Steve Apa, conform The Guardian.

Reprezentanții competiției din New York au reacționat după moartea tinerei sportive, exprimându-și regretul față de pierderea suferită și transmițând condoleanțe celor apropiați.

„Suntem profund îndurerați de moartea unuia dintre alergătorii noștri în urma cursei de ieri. Gândurile și condoleanțele noastre sincere se îndreaptă către familia și prietenii alergătorului, precum și către întreaga comunitate a alergătorilor”, au transmis reprezentanții organizației New York Road Runners.

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