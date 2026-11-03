Tragedie în lumea sportului! O atletă de 24 de ani a murit în timpul unui maraton

Tragedie în lumea sportului! O atletă de 24 de ani a murit în timpul unui maraton
Rachel Apa nu a mai ajuns la linia de sosire / Sursa foto: Colaj Cancan
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Rachel Apa, o tânără atletă de numai 24 de ani, a murit în timp ce participa la Maratonul din New York. Vestea tragică a fost confirmată de familie, care a transmis un mesaj emoționant în memoria sportivei.

O tragedie a avut loc în timpul Maratonului din New York, unde Rachel Apa, o sportivă de 24 de ani, și-a pierdut viața chiar la finalul cursei. Tânăra a căzut la pământ în Central Park, când mai avea de parcurs doar câțiva metri până la finish. În ciuda intervenției rapide a medicilor, aceștia nu au reușit să îi salveze viața.

Rachel Apa se pregătise luni întregi pentru competiție

Competiția din New York reprezenta o premieră pentru Rachel Apa, care participa pentru prima dată la acest maraton. Sportiva se pregătise intens în lunile precedente pentru a putea lua startul, iar starea sa fizică era una bună. Potrivit primelor informații, tânăra nu avea probleme medicale cunoscute care să fi indicat posibilitatea unei asemenea tragedii.

Pentru Rachel Apa, cursa avea o semnificație aparte, întrucât tânăra și-a dorit să alerge în memoria bunicului său, diagnosticat cu Parkinson, care s-a stins din viață în 2022. După ce a parcurs aproape toți cei 42 de kilometri, sportiva s-a prăbușit în Central Park, chiar înainte de a ajunge la finalul traseului, aflându-se la numai doi metri de linia de sosire.

Atleta de 24 de ani s-a prăbușit în Central Park / Sursa foto: Social media

Vestea morții sale i-a devastat pe părinți, care încearcă să înțeleagă cum a fost posibilă o asemenea tragedie. Familia nu se aștepta la un astfel de deznodământ, mai ales că Rachel nu avea afecțiuni medicale cunoscute și acorda o atenție deosebită condiției sale fizice, pentru a-și putea continua activitatea profesională.

Tatăl sportivei este devastat

Moartea lui Rachel Apa a lăsat în urmă multă suferință, iar tatăl tinerei încearcă să accepte pierderea fiicei sale. Bărbatul este devastat de cele întâmplate și nu găsește o explicație pentru dispariția fulgerătoare a sportivei, mai ales că aceasta nu avea probleme medicale cunoscute. Acum, familia se pregătește să își ia rămas-bun de la Rachel și să o conducă pe ultimul drum.

„Era într-o stare de sănătate perfectă, formă fizică perfectă. E de neînțeles”, a transmis Steve Apa, conform The Guardian.

Reprezentanții competiției din New York au reacționat după moartea tinerei sportive, exprimându-și regretul față de pierderea suferită și transmițând condoleanțe celor apropiați.

„Suntem profund îndurerați de moartea unuia dintre alergătorii noștri în urma cursei de ieri. Gândurile și condoleanțele noastre sincere se îndreaptă către familia și prietenii alergătorului, precum și către întreaga comunitate a alergătorilor”, au transmis reprezentanții organizației New York Road Runners.

CITEȘTE ȘI: Doliu în lumea muzicii. Cântăreața Nicole Taylor a murit la doar 35 de ani. Mesajul emoționant transmis de surorile ei

A murit la doar 31 de ani, după ce ar fi urmat sfaturile primite de la ChatGPT! Familia tinerei a dat în judecată compania OpenAI

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Özcan Deniz, actorul îndrăgit de milioane de români, renunță la serialele TV: ”Nu va mai exista televiziune în viața mea”
Özcan Deniz, actorul îndrăgit de milioane de români, renunță la serialele TV: ”Nu va mai exista televiziune în viața mea”
Ce a făcut portarul Jesús Owono în timp ce medicii încercau să-i salveze viața lui Jesús De Miguel
Ce a făcut portarul Jesús Owono în timp ce medicii încercau să-i salveze viața lui Jesús De Miguel
Zodia care trebuie să-și înfrunte karma la început de noiembrie, potrivit Cristinei Demetrescu: ”Trebuie să fie atenți când trec granițele țării”
Zodia care trebuie să-și înfrunte karma la început de noiembrie, potrivit Cristinei Demetrescu: ”Trebuie să fie atenți când trec granițele țării”
Alertă în România! Constantin Bogdan a beneficiat de permisie și nu s-a mai întors în penitenciar
Alertă în România! Constantin Bogdan a beneficiat de permisie și nu s-a mai întors în penitenciar
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Horoscop 4 noiembrie 2026. O veste neașteptată poate schimba ziua Peștilor! Ce surprize le rezervă astrele celorlalte zodii
Mediafax
Horoscop 4 noiembrie 2026. O veste neașteptată poate schimba ziua Peștilor! Ce surprize le rezervă astrele celorlalte zodii
Piperea anunță că arbitrează o pace între George Simion și Anca Alexandrescu: E o dispută de orgolii/Suntem în situația „Cine trage primul” sau „Cine mai rămâne în picioare”/Nu ne face bine nici nouă, nici ei
Gandul.ro
Piperea anunță că arbitrează o pace între George Simion și Anca Alexandrescu: E o dispută de orgolii/Suntem în situația „Cine trage primul” sau „Cine mai rămâne în picioare”/Nu ne face bine nici nouă, nici ei
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
„Mi se rupe sufletul când trec pe lângă aceste bijuterii arhitecturale”. Cum ajung palatele de epocă din București în paragină
Adevarul
„Mi se rupe sufletul când trec pe lângă aceste bijuterii arhitecturale”. Cum ajung palatele de epocă din București în paragină
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Digi24
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Cum a ajuns o româncă să folosească un obiect de un milion de euro ca opritor de ușă. Povestea face înconjurul presei italiene
Mediafax
Cum a ajuns o româncă să folosească un obiect de un milion de euro ca opritor de ușă. Povestea face înconjurul presei italiene
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Prosport.ro
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cine este femeia care i-a sucit mințile lui Rafael Nadal în timpul unui meci. Cum arată „fata de mingi” la 38 de ani
Click.ro
Cine este femeia care i-a sucit mințile lui Rafael Nadal în timpul unui meci. Cum arată „fata de mingi” la 38 de ani
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare stagiu de cotizare în 2026
Digi 24
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare stagiu de cotizare în 2026
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
Digi24
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
Mașina Zilei: Este Suzuki Swift hibrid mașina ideală pentru oraș? Ce primești pentru 8.500 de euro
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este Suzuki Swift hibrid mașina ideală pentru oraș? Ce primești pentru 8.500 de euro
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Radiații telefoane: Cât au măsurat nemții la iPhone 17 și Galaxy S26
go4it.ro
Radiații telefoane: Cât au măsurat nemții la iPhone 17 și Galaxy S26
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Go4Games
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Piperea anunță că arbitrează o pace între George Simion și Anca Alexandrescu: E o dispută de orgolii/Suntem în situația „Cine trage primul” sau „Cine mai rămâne în picioare”/Nu ne face bine nici nouă, nici ei
Gandul.ro
Piperea anunță că arbitrează o pace între George Simion și Anca Alexandrescu: E o dispută de orgolii/Suntem în situația „Cine trage primul” sau „Cine mai rămâne în picioare”/Nu ne face bine nici nouă, nici ei
Trucul pentru uscarea rufelor iarna! Nu are legătură cu caloriferul
Mediafax Italia
Trucul pentru uscarea rufelor iarna! Nu are legătură cu caloriferul
Sfatul unui chef: ordinea în care să pui ingredientele în salată!
Mediafax Spania
Sfatul unui chef: ordinea în care să pui ingredientele în salată!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.