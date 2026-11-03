Văduva lui Leo Iorga și-a refăcut viața și dezvăluie care au fost ultimele cuvinte ale fostului solist al trupei Compact: „O să mănânc această felie de pâine!”

Văduva lui Leo Iorga și-a refăcut viața și dezvăluie care au fost ultimele cuvinte ale fostului solist al trupei Compact: „O să mănânc această felie de pâine!”
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Șapte ani au trecut de când Leo Iorga a plecat pentru totdeauna, însă durerea despărțirii și chinurile prin care a trecut în ultimele zile de viață au rămas întipărite în sufletele celor dragi. Soția solistului trupei Compact a făcut dezvăluiri emoționante pentru CANCAN.RO despre suferința cumplită a artistului, momentele de agonie, dar și clipele în care acesta, epuizat de lupta cu boala, și-a dorit să plece la Tatăl Ceresc. Ea a mărturisit că nu va uita niciodată ultimele lui cuvinte.

Leo Iorga s-a stins din viață în 2019, la vârsta de 54 de ani, după o luptă îndelungată cu cancerul. Boala nemiloasă i-a atacat, treptat, mai multe organe, iar artistul a trecut prin intervenții chirurgicale și tratamente dificile, inclusiv o ultimă operație efectuată în Germania. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor și a speranțelor celor apropiați, rockerul nu a mai putut fi salvat.

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La șapte ani de la dispariția artistului, Paula Iorga a vorbit despre una dintre cele mai grele perioade din viața sa. Ultimele zile ale fostului solist Compact au fost un adevărat chin, iar lupta cu boala a fost însoțită de momente de o încărcătură emoțională greu de imaginat. Potrivit mărturisirii sale, Leo era epuizat și își dorea să ajungă acasă, la Tatăl Ceresc. O dorință în fața căreia soția sa a trebuit să găsească puterea de a accepta inevitabilul.

„Ultimele zile din viața lui au fost marcate de angoasă. Au fost zile groaznice, de așteptare, speranță, luptă și lacrimi. Era foarte obosit și voia să plece acasă, la Tatăl Ceresc, iar eu l-am lăsat să plece. Cel mai mare regret al meu în legătură cu Leo este faptul că nu am îmbătrânit împreună”, a declarat Paula Iorga pentru CANCAN.RO.

Ultimele cuvinte ale lui Leo Iorga

Nici măcar atunci când trupul nu îl mai ajuta, Leo Iorga nu a încetat să își manifeste iubirea față de femeia care i-a fost alături ani întregi. Paula Iorga a dezvăluit și care au fost ultimele cuvinte ale artistului. O replică aparent banală, dar care ascundea o întreagă lume de sentimente. Într-un moment în care nu mai putea face aproape nimic, rockerul a găsit o modalitate de a-i arăta cât de mult însemna ea pentru el.

Leo Iorga și soția

Leo Iorga și soția. Sursa foto Social Media

„Ultimele lui cuvinte au fost: „Mănânc această felie de pâine pentru tine”. Așa își manifesta el dragostea și recunoștința față de mine, în momentul în care nu mai putea să facă absolut nimic”, a mai spus ea.

Au fost ani de suferință, de dor și de adaptare la o viață complet diferită. Paula Iorga nu și-a șters din suflet amintirile cu fostul soț, alături de care a construit o familie și a crescut doi copii, însă a învățat să accepte pierderea și să meargă mai departe. La șapte ani de la tragedie, femeia a spus că este bine, că s-a resemnat și că și-a refăcut viața alături de un alt artist din aceeași branșă.

„La șapte ani de la moartea lui Leo, sunt bine și resemnată. Asta e viața, cu bune și cu mai puțin bune. Trebuie să mergem înainte, pentru că se pare că misiunea mea nu s-a încheiat odată cu trecerea în neființă a fostului meu soț. Mi-am refăcut viața alături de un alt artist din branșă”, a declarat văduva lui Leo Iorga.

De ce a vrut neapărat să fie înmormântat la Cimitirul Bellu

Dincolo de lupta cu boala și de ultimele clipe petrecute împreună, Paula Iorga a vorbit și despre o dorință importantă a artistului. Leo Iorga și-a dorit să fie înmormântat în Cimitirul Bellu, iar alegerea nu a fost întâmplătoare. Deși au existat comentarii despre prezența unui rocker într-un loc asociat cu mari personalități ale culturii românești, artistul avea propriile motive.

„Noi am ales împreună locul în care urma să se odihnească, iar dorința i s-a îndeplinit. El a vrut să fie înmormântat în Cimitirul Bellu, un loc pe măsura personalității sale. Au existat discuții despre ce caută un rocker printre scriitori, dar el l-a iubit foarte mult pe Mihai Eminescu și și-a dorit să fie înmormântat în apropierea lui”, a mărturisit ea.

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