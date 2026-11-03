Fratele Biancăi Iotu de la Insula Iubirii spune totul despre relația dintre sora lui și Remi: „I-am spus că e mai afemeiat”

Fratele Biancăi Iotu de la Insula Iubirii spune totul despre relația dintre sora lui și Remi: "I-am spus că e mai afemeiat"
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Fratele Biancăi Iotu de la Insula Iubirii, Sebastian, a fost invitat în platoul emisiunii CANCAN pe insulă și a dat tot din casă! Probabil mulți sunt curioși cum s-au cunoscut, de fapt, Bianca și Remi, dar și ce legătură există între concurentul de la emisiunea de la Antena 1 și Sebi. Dar și mai interesant, ce reacție neașteptată a avut acesta atunci când a aflat că sora lui are o relaie cu fostul său coleg de liceu. 

Sebastian Iotu recunoaște că nu a fost deloc de acord cu relația dintre Bianca și Remi, la început. Motivul? Unul simplu, pe care ni l-a povestit, în direct. Știa că lui Remi îi cam fug ochii după domnișoare, tocmai de aceea a și atenționat-o pe Bianca. Mai mult decât atât, atunci când a aflat de relația celor doi, nu a mai vorbit cu ei timp de două săptămâni. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, începând cu ora 16.00, live pe canalul de YouTube CANCAN și pe TikTok

Fratele Biancăi Iotu: „Mi-a picat fața când am aflat de ea și Remi”

CANCAN.RO: Tu ai fost coleg de liceu cu Remi.

Sebastian Iotu: Noi ne știa din liceu, nu am fost în aceeași clasă, dar am clădit o amiciție. Eu cu părinții mei am plecat într-o vacanță în Spania, trebuia să ne vedem acolo cu ea. Eu l-am găsit pe Remi în aeroport, i-am spus că poate ieși cu noi acolo, ar putea sta cu noi, și apoi s-a văzut și cu sora mea.

CANCAN.RO: Dar tu ai simțit că există o chimie, ceva, între ei?

Sebastian Iotu: Nu, sincer, nu. Bianca e o persoană foarte sociabilă, mi s-a părut că e drăguță cu el, nu mi-am dat seama că e ceva.

CANCAN.RO: Și atunci când ai aflat, ce reacție ai avut tu? Că te cunoșteai cu Remi.

Fratele Biancăi Iotu de la Insula Iubirii spune totul despre relația surorii lui cu Remi, în platoul emisiunii Cancan pe insulă

Sebastian Iotu: Nu a fost o reacție plăcută. Două săptămâni nu am vorbit nici cu Bianca, nici cu Remi. Nu puteam să mă uit la ei, a fost un șoc.

CANCAN.RO: Dar ei ce i-ai zis? Cum a fost, ea a venit la tine și ți-a spus că s-a îndrăgostit?

Sebastian Iotu: El trebuia să vină la mine într-o seară, apoi am crezut că va merge la el acasă, dar a doua zi l-am văzut cum a ieșit din casa în care stătea sora mea. Nu am vorbit cu ei, am lăsat să treacă două săptămâni și am întrebat-o pe Bianca. Mi-a povestit că e ceva între ei.

CANCAN.RO: Reacția ta care a fost?

Sebastian Iotu: Mi-a picat fața. Am zis că mă duc și-l bat. Am vorbit cu el după, dar faptul era consumat. Dacă ea se simțea bine cu el. Eu i-am povestit ei că Remi e mai afemeiat, știam că îi fug ochii în stânga și în dreapta. Eu îi voiam binele ei.

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