Medicamentul pe care mulți români îl iau pentru durere poate afecta grav rinichii! Avertismentul dr. Mihail Pautov

Medicul Mihail Pautov a explicat de ce un anumit medicament, prezent în mod obișnuit în casele românilor și utilizat pentru ameliorarea durerilor, necesită mai multă atenție, întrucât poate pune în pericol sănătatea renală.

Subiectul a fost adus în discuție de specialist în cadrul unei apariții recente. Acesta a vorbit despre efectele nedorite pe care le poate avea administrarea unui astfel de tratament. Totodată, medicul a mai precizat și care sunt riscurile atunci când nu sunt respectate recomandările privind utilizarea antiinflamatorului.

Mihail Pautov, avertisment despre ibuprofen

De cele mai multe ori, atunci când apare o durere, oamenii caută rapid o soluție pentru a o calma. Astfel, medicamentele par cea mai la îndemână variantă. Cu toate acestea, administrarea anumitor pastile fără atenție la dozaj și frecvență poate avea efecte nedorite asupra rinichilor.

Medicul Mihail Pautov a vorbit despre unul dintre medicamentele utilizate pe scară largă pentru combaterea durerilor și a explicat în ce situații poate deveni periculos. Este vorba despre ibuprofen, un antiinflamator care, administrat în cantități prea mari poate crește riscul apariției unei insuficiențe renale acute.

„Ibuprofenul pe care părinții tăi îl țin în dulap „pentru genunchi” sau „pentru spate” poate să le încetinească brusc rinichii când ajunge peste pastila de tensiune și peste diuretic, mai ales în primele săptămâni.

Rinichiul filtrează sângele printr-un ghem de vase mici, cu un robinet la intrare și unul la ieșire. Diureticul scoate apa din corp, pastila de tensiune terminată în -pril sau -sartan deschide robinetul de la ieșire, iar antiinflamatorul (ibuprofen, diclofenac, ketoprofen, naproxen) îl strânge pe cel de la intrare, așa că, atunci când sunt toate 3, presiunea din ghem cade, iar asta se numește INSUFICIENȚĂ RENALĂ ACUTĂ”, a declarat Mihail Pautov.

Potrivit explicațiilor oferite de medic, combinația dintre un antiinflamator, un diuretic și un medicament pentru tensiune din categoria inhibitorilor ECA sau a sartanelor poate reduce presiunea necesară filtrării sângelui în rinichi.

Pautov a amintit și rezultatele unui studiu realizat pe aproximativ 487.000 de persoane, care a indicat o creștere cu 31% a internărilor pentru leziuni renale acute în cazul asocierii acestor tratamente. În primele 30 de zile de la administrarea combinației, creșterea raportată a fost de 82%.

„Riscul pentru un om rămâne mic, iar rinichiul își revine de obicei în câteva zile sau săptămâni dacă oprești antiinflamatorul la timp, doar că cedează mai ușor după 75 de ani sau la deshidratare, după o viroză ori o diaree. De azi te uiți pe cutiile părinților la substanța scrisă mic sub numele mare, iar dacă e unul dintre antiinflamatoarele de mai sus sau metamizol, peste un -pril sau un -sartan și un diuretic, o discuți cu medicul de familie. Până atunci, pentru durere, rămân paracetamolul (maximum 3 g pe zi la cei în vârstă) și gelurile cu antiinflamator date pe genunchi. Pastila de tensiune, diureticul și aspirina de 75-100 mg pentru inimă rămân exact cum le-a dat medicul, iar antiinflamatorul e singurul pe care îl poți lăsa deoparte tu. Dacă între timp apar urină puțină și închisă la culoare, sete, amețeală la ridicat sau picioare umflate, sună medicul. Eu bănuiesc că se știe atât de puțin pentru că ibuprofenul se vinde fără rețetă și stă în același sertar cu plasturii”, a mai adăugat Mihail Pautov.

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