Un băiețel de 11 ani din Cernavodă are nevoie de ajutor! Eveniment caritabil pentru tratamentul lui Edi

Un băiețel de 11 ani din Cernavodă are nevoie de ajutor! Eveniment caritabil pentru tratamentul lui Edi
Edi luptă pentru o viață obișnuită de copil
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La doar 11 ani, un băiețel din Cernavodă trece printr-o luptă dificilă cu problemele de sănătate, însă nu și-a pierdut optimismul și dorința de a se bucura de copilărie. Eduard, pe care familia îl alintă Edi cel luptător, a trecut deja prin numeroase intervenții chirurgicale și perioade de spitalizare, iar acum are nevoie în continuare de sprijin pentru tratamentul său.

Băiețelul are tetrapareză spastică, microcefalie și strabism, afecțiuni care i-au adus numeroase provocări încă de la o vârstă fragedă. Recent, acesta a trecut printr-o nouă intervenție chirurgicală la ochi, în speranța că își va putea vedea mai bine părinții, fratele mai mic și lumea din jurul său.

Edi are multe planuri de viitor

În ciuda dificultăților, Edi este un copil vesel, curajos și dornic să participe la toate activitățile alături de colegii săi. Are 11 ani și nouă luni, este elev în clasa a IV-a la Școala Nr. 1 (Columbia) din Cernavodă, obține rezultate bune la învățătură și nu lipsește de la activitățile clasei. Îi place să deseneze, să se joace cu ceilalți copii și să meargă în excursii. Are și un vis pentru viitor: își dorește să devină pompier.

„Sunt momente în care el ne dă lecții despre cum să trecem prin clipele mai grele.”, au spus părinții băiețelului.

Pentru a-l ajuta să continue tratamentul, Asociația Educație, Sport, Natură Cernavodă organizează sâmbătă, 7 noiembrie, o provocare caritabilă prin care își propune să strângă fonduri pentru băiețel. Evenimentul va avea loc de la ora 10:00, pe Stadionul Tineretului din Trust, iar participarea presupune o donație minimă de 10 lei de persoană, achitată la start.

Cei care nu pot ajunge la eveniment, dar vor să contribuie, pot face donații și prin transfer bancar:

IBAN: RO53 BTRL RONC RT06 8052 4901
Beneficiar: Asociația Educație, Sport, Natură Cernavodă
Mențiune: Pentru Eduard

Toate sumele strânse în cadrul acestei inițiative vor fi direcționate către tratamentul lui Edi. Comunitatea din Cernavodă este invitată să se alăture demersului și să îi ofere băiețelului o șansă în plus în lupta cu problemele de sănătate.

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