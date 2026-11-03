De ce plătești mai mult decât vecinul tău, deși aveți același consum? Explicația din spatele listelor de întreținere

Locuitorii de la bloc plătesc lunar întreținerea. Deși cheltuielile comune sunt asemănătoare, există câteva aspecte care pot produce diferențe uriașe între vecini. Specialiștii spun ce trebuie să verifici înainte de a-ți achita întreținerea pentru a te asigura că nu plătești costuri calculate greșit.

În fiecare lună, se afișează o listă clară la avizier. Numai că anumite lucruri pot crea nemulțumiri între vecini. Unii proprietari pot observa că suma finală poate fi mai mare decât a celorlalți, chiar dacă nu au avut un consum suplimentar de apă sau energie termică. Mai mult decât atât, în unele cazuri, persoanele care dețin apartamente nelocuite se trezesc cu plată la întreținere. Așadar, înainte de a achita o sumă uriașă, fii atent la diferențele de consum și posibilele erori administrative care pot mări costul.

De ce plătești mai mult decât vecinul tău, deși aveți același consum?

Explicația specialiștilor din spatele listelor de întreținere este că în 2026, valoarea întreținerii nu depinde doar de consumul înregistrat în fiecare locuință. O mare parte din costuri reprezintă serviciile și lucrările necesare funcționării clădirii. De asemenea, în unele cazuri pot exista diferențe de consum și posibile erori administrative.

În funcție de serviciile existente, lista de întreținere conține categorii precum: consumul individual de apă rece și apă caldă; costurile pentru încălzire; energia electrică utilizată în spațiile comune; serviciile de curățenie pentru scări și alte zone comune; cheltuielile pentru administrarea imobilului; verificările tehnice și mentenanța liftului; contribuțiile la fondul de reparații și alte cheltuieli necesare întreținerii proprietății comune.

Astfel, fiecare categorie are un criteriu de repartizare. De exemplu, unele costuri pot fi calculate în funcție de consumul individual, în timp ce altele sunt repartizate în funcție de numărul de persoane declarate sau de cota-parte indiviză aferentă apartamentului. Pe de altă parte, proprietarii care dețin un apartament nelocuit nu sunt scutiți de întreținere. În acest caz, costurile pentru iluminatul scării, întreținerea liftului, reparațiile instalațiilor comune și alte servicii similare trebuie suportate de proprietari.

Ce să verifici dacă ai suspiciuni

Dacă ai suspiciuni cu privire la costul final pentru întreținere, specialiștii spun ce trebuie să urmărești pe listă pentru a sesiza eventualele erori de calcul.

Un aspect important de știut este că în anumite luni pot exista regularizări, diferențe rezultate din perioadele anterioare sau restanțe. Totuși, pentru a vedea dacă cheltuielile sunt justificate, fii atent la:

-Denumirea și categoria cheltuielii;

-Valoarea totală facturată sau înregistrată;

-Criteriul de repartizare utilizat;

-Suma care revine apartamentului;

-Consumul individual și indexurile contoarelor, acolo unde este cazul;

-Eventualele regularizări;

-Restanțele existente;

-Soldul preluat din luna anterioară.

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