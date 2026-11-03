Creierul lui Bruce Willis va fi donat pentru cercetare! De ce au luat familia și soția această hotărâre

Starea de sănătate a lui Bruce Willis nu se îmbunătățește. Acesta suferă de demență, iar familia a luat o decizie neașteptată. Soția actorului a declarat că după ce va muri, creierul său va fi donat.

După o luptă grea cu demența, familia legendarului actor a decis să transforme suferința într-o misiune medicală, pentru a le oferi o șansă altor pacienți. Apropiații lui Bruce Willis au hotărât ca după moartea lui, creierul său să fie donat comunității științifice pentru a fi analizat de cercetători în vederea înțelegerii mecanismelor demenței, boala cu care se confruntă în prezent starul de la Hollywood. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Creierul lui Bruce Willis va fi donat pentru cercetare

Hotărârea nu a fost una ușoară, însă a fost dezvăluită acum ceva timp de soția actorului, Emma Heming, în volumul autobiografic „An Unexpected Journey”.

Subiectul a revenit în atenția publică internațională, după ce femeia a scris un mesaj emoționant cu ocazia lunii de conștientizare a demenței frontotemporale (FTD).

Aceasta s-a consultat cu fosta soție a actorului, celebra Demi Moore, și cele trei fiice Rumer, Scout și Tallulah. Scopul donării creierului lui Bruce Willis este de a contribui direct la descoperirea unor noi tratamente pentru această afecțiune.

În plus, familia starului de la Hollywood a pus bazele fundației „The Emma & Bruce Willis Fund”, prin care oferă sprijin activ îngrijitorilor și comunităților care se confruntă cu diagnostice neurodegenerative similare, potrivit Corriere della Sera.

„Nu voi lăsa ca diagnosticul său să fie în zadar. Știu cât de mândru ar fi să știe că ajută familiile care trăiesc cu FTD și alte tipuri de demență, precum și pe cei care le îngrijesc, să fie văzute și auzite. În acest nou capitol al vieții sale, Bruce continuă să-și consolideze moștenirea. El este, și va rămâne întotdeauna, o legendă. Iar eu sunt atât de mândră să-i fiu soție”, a transmis Emma Heming.

Bruce Willis s-a retras din cinematografie în 2022

Actorul a decis că este momentul să se retragă din cinematografie în anul 2022. La acel moment a fost diagnosticat cu afazie. Un an mai târziu, medicii au constatat că suferă, de fapt, de demență frontotemporală, o patologie neurodegenerativă incurabilă care distruge treptat capacitatea de comunicare, alterând comportamentul și personalitatea.

În prezent, Bruce Willis are 71 de ani, locuiește într-o reședință separată, acolo unde i se acordă în permanență asistență medicală de specialitate. Starea sa s-a agravat atât de mult încât și-a pierdut complet capacitatea de a se exprima și nu mai conștientizează boala cu care se confruntă.

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