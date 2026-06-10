Alimentația lui Bruce Willis, controlată atent de soția sa. Ce produse au fost eliminate complet

După ce a fost diagnosticat cu demență frontotemporală (FTD), dieta lui Bruce Willis — gestionată în mare parte de soția sa, Emma Heming Willis — s-a orientat către un plan alimentar benefic pentru creier și cu efect antiinflamator.

Când Bruce Willis a fost diagnosticat cu demență frontotemporală (FTD) în 2023, milioane de oameni au avut ocazia să afle mai multe despre o boală de care mulți nu auziseră niciodată. Însă demența este mult mai frecventă decât își imaginează mulți. De fapt, peste 55 de milioane de persoane din întreaga lume trăiesc în prezent cu demență, iar acest număr se preconizează că va continua să crească.

Pentru Emma Heming Willis – femeie de afaceri, fost model, actriță și soția lui Bruce Willis – diagnosticul i-a schimbat viața de zi cu zi cu mult înainte de a deveni oficial. Actorul a fost diagnosticată inițial cu afazie, o tulburare neurologică care afectează abilitățile de comunicare, inclusiv vorbirea, cititul și scrisul, înainte de a primi ulterior acest diagnostic de demență frontotemporală (FTD).

Ce dietă alimentară are Bruce Willis

Componentele cheie ale regimului său alimentar includ alimente integrale ultra-sănătoase, neprelucrate, evitând fast-food-ul, mâncarea nesănătoasă și aditivii chimici inutili, proteine ridicate și grăsimi sănătoase. Mesele sunt completate cu proteine slabe, precum pește și carne. Peștele este deosebit de valoros, deoarece furnizează acizi grași Omega-3, care susțin membranele celulelor creierului. De asemenea, dieta actorului este susținută intens de consumul abundent de apă.

În ansamblu, abordarea este similară cu dietele pentru creier ale sportivilor profesioniști sau „olimpici”, care se aliniază îndeaproape cu principiile dietei mediteraneene sau dietei MIND — un regim care include legume cu frunze verzi, fructe de pădure, proteine slabe și uleiuri sănătoase cunoscute pentru susținerea funcției cognitive și prevenirea declinului.

Deși dieta lui Bruce Willis este foarte nutritivă, îngrijirea unui pacient cu FTD necesită adaptabilitate. Un simptom frecvent al este scdemenței frontotemporală este ihimbarea comportamentului alimentar și scăderea poftei de mâncare. Surse apropiate familiei au observat că uneori actorul uită să mănânce sau nu își exprime senzația de foame, ceea ce înseamnă că îngrijitorii săi trebuie să gestioneze cu atenție nutrița și schimbările de apetit ale acestuia.

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