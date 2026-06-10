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Fructul care face minuni pentru siluetă și pe care putem să îl consumăm din plin în timpul verii, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic

De: Alina Drăgan 10/06/2026 | 20:05
Fructul care face minuni pentru siluetă și pe care putem să îl consumăm din plin în timpul verii, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
Fructul care face minuni pentru siluetă
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Tarabele din piețe sunt pline cu fructe de sezon, iar mulți sunt cei care consideră că le pot consuma în voie. Percepția generală este că fructele sunt sănătoase și sunt un aliat bun în lupta cu kilogramele în plus, însă nu este așa. Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă și spune că trebuie să fim foarte atenți la zahărul natural din fructe. Însă, chiar și așa, există un aliat de nădejde pe tarabele din piețe. Fructul care face minuni pentru siluetă și pe care putem să îl consumăm din plin în timpul verii.

Mulți sunt cei care cred că atunci când vine vorba de fructe nu există limite sau efecte negative, mai ales pentru siluetă. Unii se lasă păcăliți, iar pe timp de vară consumă în principal fructe, gândindu-se că astfel vor reuși să dea jos și câteva kilograme. Însă, nu este adevărat.

„E jale cu fructele. (…) Fructoza are tot patru calorii pe gram. Dacă depășim 10 grame de fructoză într-o zi, ficatul nu are ce să facă cu ea și o transformă în grăsime.

Fructele nu trebuie consumate în exces. Exces înseamnă cantitatea de fructe ce trece de ce ar intra într-o palmă. Fructele nu sunt un aliment de bază, nu pot înlocui niciodată mâncarea clasică, pentru că din apă cu fructoză noi nu putem funcționa. Vitaminele și mineralele pe care le conțin nu au aport caloric, acelea sunt micronutrienți, deci nu au rol de hrănire”, avertizează Mihaela Bilic.

Fructul care face minuni pentru siluetă

Însă, deși multe dintre fructe nu sunt prietenoase cu silueta, mai ales consumate în cantități mari, există totuși și variante sigure. Mihaela Bilic recomandă fructele cu un conținut ridicat de fibre, care încetinesc absorbția zaharurilor. Iar printre campionii la acest capitol se numără pepenele galben.

„Fructele sunt un miracol: au apă, au fibre, iar acele fibre – pectinele – funcționează ca un burete care ține fructoza în loc. Avem un prieten în pepenele galben pentru siluetă”, a mai spus Mihaela Bilic.

Fructele bogate în fibre sunt ideale deoarece absorb apa, formând un gel în tractul digestiv. Acest proces încetinește digestia și previne creșterile bruște ale glicemiei. În această categorie se mai înscriu fructele de pădure, merele, perele sau bananele.

 

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