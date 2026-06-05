Carne de porc sau carne de vită? Care este mai sănătoasă, de fapt, potrivit medicului Mihaela Bilic

Ani la rând, carnea de porc a fost considerată „oaia neagră” a alimentației. Mulți au fugit de ea din cauza grăsimii, în timp ce vita, mai ales cea maturată, a ajuns să fie văzută drept vedeta farfuriilor și alegerea perfectă pentru cei preocupați de nutriție. Ei bine, nutriționista Mihaela Bilic (56 de ani) a venit cu o declarație care i-a surprins pe mulți!

Cunoscutul medic nutriționist a vorbit fără ocolișuri despre una dintre cele mai aprinse dispute din bucătărie: porcul sau vita? Iar răspunsul ei a fost cât se poate de clar. Potrivit Mihaelei Bilic, porcul este nedreptățit de foarte mult timp și nu merită reputația proastă pe care a căpătat-o.

Carnea de porc vs. carnea de vită

Mihaela Bilic a explicat că nu orice grăsime trebuie privită ca un dușman. Mai mult, aceasta a spus că grăsimea din carnea de porc este diferită de cea pe care o găsim în carnea de vită și că asemănările cu uleiul de măsline sunt mai mari decât cred mulți.

„Porcul e mai bun ca vita, neapărat! Deci, nu mai vreau să aud oameni care dau vina pe porc, pe grăsimea de porc, pentru că știm cu toții, are o slăninuță porcul, care este mai degrabă mononesaturată, seamănă cu cea din uleiul de măsline, decât cea din vită.

Deci, haideți să nu fim toți la modă și să zicem că vita maturată, vai de mine, este Dumnezeu în nutriție. Nu! Porcușorul nostru rămâne în continuare la înălțime.”, a spus Mihaela Bilic.

Cât de periculoasă este vita, de fapt

Declarația vine într-o perioadă în care tot mai mulți români sunt convinși că vita este alegerea supremă atunci când vine vorba despre carne. Însă medicul a atras atenția că lucrurile nu sunt atât de simple. Deși vita are numeroase calități nutritive, aceasta conține, în general, mai multe grăsimi saturate, iar consumul excesiv poate avea efecte nedorite asupra sănătății cardiovasculare.

Contează cantitatea consumată, modul de preparare și echilibrul din alimentație. Așa că, în timp ce mulți ridică vita maturată la rang de „aliment-minune”, celebrul nutriționist Mihaela Bilic spune că vechiul și bunul porcușor românesc nu și-a pierdut deloc locul în topul preferințelor și poate rămâne, fără probleme, în meniul celor care își doresc o alimentație echilibrată.

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