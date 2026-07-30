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George și Amal Clooney, evacuați de urgență din casa lor din Franța din cauza incendiilor de vegetație

De: Daniel Matei 30/07/2026 | 18:35
George și Amal Clooney, evacuați de urgență din casa lor din Franța din cauza incendiilor de vegetație
Sursa foto: Profimedia
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George și Amal Clooney au fost nevoiți să își părăsească locuința din sudul Franței, după ce incendiile de vegetație care afectează mai multe regiuni din Europa s-au apropiat de proprietatea lor din Brignoles.

Potrivit People, actorul, soția sa și cei doi copii ai lor, gemenii Alexander și Ella, au părăsit domeniul din regiunea Provence-Alpes-Côte d’Azur, după ce autoritățile au dispus evacuarea mai multor zone din apropiere din cauza extinderii incendiilor.

George și Amal Clooney, evacuați din casa lor

Într-o scrisoare adresată primarului orașului Brignoles, Didier Brémond, George Clooney a mărturisit că familia nu știe dacă locuința va scăpa din calea flăcărilor.

„În acest moment nu avem nicio idee dacă frumoasa noastră casă va supraviețui acestui moment cumplit”, a scris actorul.

El a transmis că atât el, cât și Amal Clooney sunt preocupați în primul rând de siguranța locuitorilor din zonă și că vor sprijini comunitatea indiferent de pagubele provocate de incendii.

„Sperăm că dumneavoastră și toți locuitorii satului nostru sunteți în siguranță. Amal și cu mine suntem hotărâți ca, indiferent ce se va întâmpla cu satul nostru, să rămânem parte din această comunitate și să contribuim la refacerea ei. Iubim Brignoles și pe prietenii noștri care locuiesc aici”, a transmis actorul.

George și Amal Clooney s-au mutat pentru o viață mai liniștită

George și Amal Clooney au cumpărat proprietatea din Brignoles în 2021 și au ales ulterior să transforme Franța în principala lor reședință. În decembrie anul trecut, întreaga familie a primit cetățenia franceză.

Într-un interviu acordat revistei Esquire, George Clooney spunea că și-a dorit ca cei doi copii ai săi să crească departe de agitația Hollywoodului, într-un mediu mai liniștit, unde să se bucure de o copilărie cât mai normală.

Incendiul izbucnit în apropiere de Brignoles a dus la evacuarea a aproximativ 700 de persoane, însă autoritățile franceze au anunțat că focul a fost adus sub control, iar locuitorii au început să se întoarcă la casele lor.

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