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Elena Gheorghe și-a sărbătorit ziua de naștere alături de cei dragi. Artista a împlinit 41 de ani

De: Elisa Tîrgovățu 30/07/2026 | 19:22
Elena Gheorghe și-a sărbătorit ziua de naștere alături de cei dragi. Artista a împlinit 41 de ani
Elena Gheorghe și-a sărbătorit ziua de naștere alături de cei dragi. Artista a împlinit 41 de ani / Sursa foto: Social media
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Elena Gheorghe a sărbătorit împlinirea vârstei de 41 de ani într-un cadru plin de emoție, alături de familie și apropiați. Cântăreața a ales să le arate și admiratorilor săi câteva momente surprinse de la aniversare. Vedeta a publicat imagini inedite de la eveniment.

Cu ocazia aniversării celor 41 de ani, Elena Gheorghe a avut parte de o zi specială. Artista a trăit clipe frumoase, marcate de bucurie, emoții și o atmosferă plină de căldură.

Ce surpriză a pregătit soțul vedetei

Cântăreața a avut parte de o zi de naștere memorabilă, cu ocazia împlinirii vârstei de 41 de ani. Cei apropiați i-au pregătit o surpriză emoționantă, alături de soțul artistei, care s-a asigurat că aniversarea va rămâne un moment de neuitat.

Artista se aștepta să încheie ziua cu o simplă ieșire la cină, după orele petrecute la filmări, fără să bănuiască faptul că cei dragi îi pregătiseră o surpriză specială.

„Nu-mi trebuie mult să fiu fericită. Uneori, cele mai frumoase surprize sunt cele la care nu te aștepți deloc. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături! Sunt recunoscătoare pentru oamenii pe care îi am lângă mine și pentru iubirea pe care o primesc zi de zi. Sunt cu adevărat binecuvântată”, a transmis Elena Gheorghe.

Astfel, aniversarea celor 41 de ani a devenit pentru Elena Gheorghe un moment cu o puternică încărcătură emoțională, plin de bucurie și amintiri frumoase.

Sursa foto: Social media

Elena Gheorghe, recunoscătoare pentru toate momentele din viața ei

La aniversarea celor 41 de ani, Elena Gheorghe a împărtășit cu admiratorii săi un mesaj sincer, în care a vorbit despre bucuria de a avea o viață împlinită și despre aprecierea pe care o poartă celor care au rămas alături de ea. Artista a subliniat cât de recunoscătoare este pentru parcursul său de până acum și pentru toate persoanele importante din viața ei.

Vedeta a dezvăluit că aniversarea sa a fost un prilej de reflecție și recunoștință. Elena Gheorghe a transmis că cel mai valoros gest pe care îl poate face este să mulțumească pentru toate lecțiile, trăirile și experiențele care au contribuit la formarea sa de astăzi.

„La mulți ani mie!

Recunoscătoare pentru tot ceea ce sunt și pentru tot ceea ce am. Astăzi la 41 de ani, nu îmi doresc decât să spun: Mulțumesc! Pentru oameni, pentru lecții, pentru bucurii și pentru fiecare pas care m-a adus aici.

M-am gandit sa creez acest sunet nu numai pentru mine ci si pentru toate doamnele și domnișoarele care își vor sărbători ziua de naștere pentru ca toate aceste calitati se regasesc in fiecare femeie. Să fie bine!”, a fost mesajul scris de Elena Gheorghe.

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