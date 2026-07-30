Cum arată fiica regretatului Gabriel Cotabiță. Milena își ocupă timpul cu jocuri de societate în compania unui domn misterios

Gabriel Cotabiță a fost unul dintre cei mai mari cântăreți români din toate timpurile. Trecerea sa în neființă, la doar 69 de ani, pe fondul unui accident vascular cerebral, a reprezentat o zi neagră pentru sute de mii de români care adorau vocea marelui artist. Dar Gabriel Cotabiță a lăsat în urmă nu doar o carieră muzicală remarcabilă, ci și trei copii, mai precis trei fete. Iat-o pe una dintre ele, Milena, surprinsă de CANCAN.RO împreună cu gașca, la mare, în Mamaia. Dar cine e bărbatul cu care se pare că e destul de intimă?

Milena Cotabiță are 36 de ani și este geamăna Elizei Cotabiță. Ele mai au o soră mai mare, Aela, în vârstă de 42 de ani. Toate trei surorile sunt din prima căsătorie a lui Gabriel Cotabiță cu Ioana Nagy. Surorile au preferat să rămână în general departe de lumina reflectoarelor. Sora cea mare este căsătorită, are și copii. Gemenele apăreau într-o perioadă alături de personalități mondene la diverse evenimente, dar în ultimul timp aceste apariții s-au diminuat.

Gabriel Cotabiță a divorțat de mama fetelor în 1997. S-a recăsătorit în 2016 cu Alina Gabriela Munteanu, care era doar puțin mai mare decât fiicele cântărețului. Relațiile dintre noua soție și fete au fost în general amicale, dată fiind și apropierea de vârstă.

Cum arată fiica regretatului Gabriel Cotabiță

Iat-o pe Milena împreună cu doi prieteni, o femeie și un bărbat, pe plajă în Mamaia. Se ocupă cu un joc de societate, gin rummy. Între Milena și bărbat pare să existe o legătură mai strânsă decât o simplă prietenie, dar nu există manifestări de afecțiune. Deocamdată. Poate e o relație incipientă, nu se știe. Cert este că între cei doi există multă încredere reciprocă, pentru că la un moment dat Milena îl roagă pe bărbat să verifice ceva fie la dinți. Nu e exclus ca domnul să fie dentist, pentru că are o atingere expertă, iar Milena stă cuminte.

Imaginile arată un zâmbet ștrengar, seducător, al Milenei, în timp ce îl pune pe bărbat să ghicească în ce mână se află piesa de rummy. Bărbatul pierde, iar Milena zâmbește satisfăcută, în timp ce el se dă lovit. Oricum, par să se înțeleagă foarte bine.

Milena poartă un costum de baie simplu, iar pe deasupra o cămașă lejeră, de care funcționează și ca protecție solară. E blondă, cum a fost întotdeauna, culoarea ei naturală care o prinde bine. Nu e machiată, însă arată superb, e o plăcere să o privești. Probabil și pentru domnul „stomatolog amator” – sau poate, cine știe, chiar profesionist.

Deocamdată nu se știe nimic. Să fie un amic, un iubit? Timpul va răspunde și la aceste întrebări.

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