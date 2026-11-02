Ea este Nathalia, tânăra de 20 de ani care a murit în tragedia aviatică din Florida. Obținuse licența de pilot în urmă cu 3 ani

Ea este Nathalia, tânăra de 20 de ani care a murit în tragedia aviatică din Florida. Obținuse licența de pilot în urmă cu 3 ani
Nathalia Gadelha a murit la doar 20 de ani
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Nathalia Gadelha Filgueiras, o tânără pilot în vârstă de numai 20 de ani, și-a pierdut viața în urma accidentului aviatic produs în Florida. Aceasta se afla la bordul unui avion privat care s-a prăbușit duminică, în comitatul Palm Beach. Povestea tinerei a impresionat, mai ales că reușise să își îndeplinească visul de a deveni pilot încă din adolescență.

Nathalia era copilotul unui avion de tip Learjet 60, care efectua o cursă din Austin, Texas, către Bahamas. În timpul zborului, aeronava a intrat într-un picaj puternic, pierzând altitudine cu o viteză de peste 20.000 de picioare pe minut, înainte de a se izbi de sol.

Natalia a murit la doar 20 de ani

Mama tinerei și tatăl vitreg au confirmat identitatea acesteia pentru publicația The Post. Nathalia lucra ca pilot comercial de aproximativ nouă luni și acumulase în jur de 1.300 de ore de zbor. În urma tragediei, familia sa a rămas îndurerată.

Mama ei a mărturisit că și-a dorit întotdeauna ca fiica sa să își urmeze pasiunea, deși se temea că meseria aleasă ar putea să o îndepărteze definitiv de familie. Femeia a spus că era mândră de realizările tinerei și de faptul că aceasta își trăia visul.

Cu aproximativ zece minute înainte de prăbușire, Nathalia a vorbit prin mesaje cu iubitul său. Potrivit declarațiilor acestuia, tânăra i-a spus că avionul întâmpina turbulențe și că se confrunta cu formarea gheții.

„Am turbulențe, este gheață.”, a fost mesajul tinerei către iubitul ei.

Sursa foto: Threads

Pasiunea pentru aviație a început încă din 2020, când Nathalia a luat primele lecții de pilotaj. Tatăl ei, care învățase să zboare din pasiune, a contribuit la pregătirea sa.

În octombrie 2023, când era elevă la liceul West Boca Raton, tânăra obținea licența de pilot privat, la doar 17 ani, înainte să aibă permis de conducere. La acea vreme, vorbea cu entuziasm despre performanța sa și despre dorința de a continua pe acest drum.

„Obișnuiesc să mă laud cu asta. Când cineva îmi spune că nu știu să conduc, îi răspund că poate nu am permis auto, dar știu să pilotez un avion”, declara Natalia în trecut.

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