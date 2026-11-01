9 morți în urma unui accident aviatic în Florida! Ultimele cuvinte ale pilotului: „Ne vom prăbuși la sol”

9 morți în urma unui accident aviatic în Florida! Ultimele cuvinte ale pilotului: „Ne vom prăbuși la sol”
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9 morți în urma unui accident aviatic în Florida /Foto: X
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Nouă persoane au murit în urma unui tragic accident aviatic ce a avut loc în SUA. Potrivit primelor informații, un avion de tip Learjet, care se îndrepta spre Bahamas, s-a prăbușit și a fost cuprins de flăcări. Accidentul a avut loc astăzi, 1 noiembrie, în jurul orei locale 12:50. Avionul s-a prăbușit într-o zonă rezidențială. Din păcate, toate cele nouă persoane aflate la bord au murit.

Se pare că aparatul de zbor era un Learjet 60 care zbura spre Bahamas de pe Aeroportul Internațional Austin-Bergstrom, conform Administrației Federale a Aviației (FAA). Potrivit registrelor FAA, avionul este înmatriculat pe numele unei companii cu răspundere limitată (LLC) din Delaware și figurează pe internet ca fiind disponibil pentru zboruri charter. Din primele date, la bordul acestuia se aflau 9 persoane.

Avionul s-a prăbușit într-o zonă rezidențială

Autoritățile au transmis că prăbușirea a avut loc în apropiere de Military Trail, între Cresthaven Boulevard și 10th Avenue North, în comitatul Palm Beach, Florida. Acesta este al doilea cel mai grav accident aviatic din acest an din Statele Unite, după prăbușirea din luna iunie a unui avion de parașutism în Butler, Missouri, în care au murit 12 persoane.

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Pentru moment nu se cunoaște cu exactitate ce a provocat accidentul. Cu doar câteva minute înainte de prăbușire, pilotul avionului a raportat acumulare de gheață pe aeronavă și turbulențe moderate, care au provocat oscilații de altitudine.

„Avem gheață ușoară, transparentă, care este gestionabilă, și turbulențe moderate”, a transmis pilotul prin radio către Centrul de Control al Traficului Aerian de Rută din Miami.

Însă, la doar câteva secunde după acest mesaj, echipajul a declarat stare de urgență. Pilotul a avertizat că nava pierde altitudine rapid și urmează să se prăbușească.

„Coborâm la 8.000 – mayday, mayday – coborâm cu 10.000 de picioare (aprox. 3.000 de metri) pe minut. Suntem în condiții de supraviteză, coborâm cu 20.000 de picioare (aprox. 6.000 de metri) pe minut… Ne vom prăbuși la sol”, a mai apucat să transmită pilotul.

După ce avionul a coborât peste 8.200 de metri într-un singur minut, datele de monitorizare a zborului s-au întrerupt, iar avionul s-a prăbușit într-o zonă rezidențială. La momentul impactului, aparatul de zbor a lovit copaci și cabluri de înaltă tensiune, generând o uriașă minge de foc și lăsând un crater masiv în asfalt.

9 persoane au murit

La bordul aeronavei se aflau 9 persoane. În urma celor întâmplate, secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a confirmat oficial că nu există supraviețuitori printre cei 9 pasageri și membri ai echipajului. Până la acest moment, autoritățile locale nu au confirmat dacă există victime suplimentare sau răniți la sol.

Locul în care avionul s-a prăbușit se află la doar 6 kilometri de aeroportul din West Palm Beach, care a fost redenumit după președintele Donald Trump. De asemenea, președintele s-a aflat în cursul zilei la West Palm Beach, dar a plecat de pe aeroport la bordul Air Force One cu puțin peste o oră înainte de acest accident.

 

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