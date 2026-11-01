S-a activat Planul Roșu de Intervenție în Iași! Un microbuz cu 20 de persoane s-a răsturnat

A fost activat Planul Roșu de Intervenție în Iași. Un microbuz cu 20 de persoane s-a răsturnat într-o curbă. O persoană a rămas încarcerată. În urma gravului accident s-a activat și Planul Alb.

Un tragic accident a avut loc duminică, 1 noiembrie, în cursul serii, în localitatea Țigănași, județul Iași. Un microbuz cu 20 de pasageri s-a răsturnat în afara părții carosabile. În urma evenimentului nefericit au fost activate Planul Roșu de Intervenție și Planul Alb. Nouă pasageri au fost afectați, iar alți 11 nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Planul Roșu a fost dezactivat începând cu ora 20:59.

S-a activat Planul Roșu de Intervenție în Iași

Inspectoratul pentru Situații de Urgență a activat Planul Roșu de Intervenție, mobilizând echipaje de descarcerare, prim ajutor, terapie mobilă și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Totodată, autoritățile au activat și Planul Alb în trei spitale din Iași: Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon”, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”.

De asemenea, Centrul Operativ pentru Situații de Urgență (COSU) din cadrul Ministerului Sănătății și Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne monitorizează permanent situația și coordonează, potrivit competențelor, măsurile necesare pentru gestionarea intervenției și asigurarea asistenței medicale.

„În urma accidentului rutier produs în localitatea Ţigănaşi, judeţul Iaşi, unde un microbuz s-a răsturnat într-o curbă, numărul total al persoanelor implicate a fost actualizat la 20, dintre care două sunt inconştiente. Potrivit informaţiilor de la faţa locului, toate persoanele s-au autoevacuat sau au fost evacuate cu sprijinul cetăţenilor care au oprit la locul accidentului”, a transmis ISU Iaşi.

Ce a transmis ministrul Sănătății

În urma accidentului, autoritățile au anunțat că nouă persoane au fost rănite. Una dintre victime este o femeie în vârstă de 27 de ani, inconștientă, intubată. Alte opt persoane erau conștiente și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Celelalte 11 persoane nu au avut nevoie de asistență.

Pe de altă parte, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat că salvarea lor este prioritară. Acesta a mai adăugat că va oferi alte detalii atunci când va dispune de ele.

„Prioritatea absolută este salvarea vieților și asigurarea îngrijirilor medicale pentru toate persoanele afectate. Mulțumesc echipajelor de intervenție și personalului medical mobilizat în această seară. Vom reveni cu informații oficiale pe măsură ce situația evoluează”, a transmis Alexandru Rogobete.

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