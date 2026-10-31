El este tânărul care a murit după ce a fost prins sub un mal de pământ în Călărași! Denis avea doar 25 de ani

Sfârșit tragic pentru un tânăr de doar 25 de ani. Acesta a murit după ce a fost surprins de prăbușirea unui mal de pământ în cartierul Obor din Călărași. Echipele de salvare au intervenit de urgență, însă misiunea a fost dificilă din cauza pericolului unei noi prăbușiri. În cele din urmă, tânărul a fost găsit la o adâncime de 7,5 metri, dar pentru el nu s-a mai putut face nimic.

Accidentul s-a produs vineri, 30 octombrie, în jurul orei 14:10, în spatele serelor din cartierul Obor. Peste tânărul de 25 de ani s-a prăbușit un mal de pământ. În urma celor întâmplate, alarma a fost dată imediat. Salvatorii au ajuns de urgență la fața locului și au început operațiunile pentru scoaterea victimei. Însă, totul a fost în zadar pentru Denis.

A murit la doar 25 de ani

Denis avea doar 25 de ani, iar potrivit comentariilor din mediul online, tânărul avea o situație materială dificilă şi încerca să câștige bani pentru familia sa. Fără un loc de muncă, pentru a obține câțiva bani acesta ar fi făcut curățenie la morminte și căuta fier vechi. Denis avea acasă o soție și doi copii.

Tânărul a murit după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste el, probabil în timp ce căuta fier vechi. După ce alarma a fost dată, mai multe echipaje ale ISU Călărași au intervenit la fața locului cu două autospeciale, un vehicul destinat transportului personalului și al victimelor multiple, precum și un container multirisc.

Misiunea salvatorilor a fost una dificilă, mai ales având în vedere că exista riscul unei noi prăbușiri. Pentru siguranța pompierilor au fost montate panouri din lemn care să stabilizeze zona. După aproximativ șapte ore în care au lucrat la foc continuu, salvatorii l-au găsit pe Denis, fără viață, la o adâncime de 7,5 metri.

„Victima a fost găsită decedată, la o adâncime de aproximativ 7,5 metri, după șapte ore de eforturi susținute”, au transmis reprezentanții ISU Călărași.

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