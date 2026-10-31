Bianca Iotu și Narcis Bujor, sărut pasional în drum spre club. Concurenta de la Insula Iubirii nu se mai ascunde de camere

În edițiile trecute, Bianca Iotu și Narcis Bujor au spart gheața și s-au iubit, repetând scenariul de anul trecut, în baie. Cei doi au preferat să fie discreți, însă nu s-au mai abținut! Concurenta de la Insula Iubirii nu s-a mai ascuns de camere sau de ceilalți din vilă și s-a sărutat din nou, pasional, cu ispita.

Fosta parteneră a lui Remi pare îndrăgostită până peste cap de ispita Narcis. Sau poate doar își duce testul până la final, cine știe. Cert este că în ediția de sâmbătă, 31 octombrie, în drum spre club, cei doi s-au sărutat pasional. Blondina nu a mai ținut cont că în jur se află celelalte concurente și celelalte ispite masculine, iar imaginile sunt incendiare! VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Bianca Iotu și Narcis Bujor, sărut pasional în drum spre club

Bianca Iotu și Remi Dobre au decis să meargă la Insula Iubirii pentru a-și testa relația. Numai că planurile de a pleca din Thailanda împreună au fost date peste cap de Narcis Bujor. Concurenta a cedat tentației, iar de la discuțiile sincere pe plajă până la infidelitate nu a fost decât un pas.

Cei doi s-au iubit în baie, iar acela a fost punctul în care blondina a decis să rupă relația cu partenerul ei. După ce a renunțat la colierul care simboliza conexiunea din cuplu, Bibi, așa cum este cunoscută pe insulă, s-a apropiat și mai mult de ispită.

Chiar și așa, au stat departe de ochii curioșilor din vilă, astfel, conversațiile cu subînțeles, atingerile și săruturile aveau loc pe furiș. Pare că s-au plictisit de acest joc, așa că în drum spre club, acolo unde au petrecut toate concurentele și ispitele, blondina și Narcis s-au sărutat cu foc. Mai mult decât atât, au făcut-o chiar în văzul camerei, fără rețineri.

Narcis Bujor și Remi Dobre s-au întâlnit față-n față

În urma scenei de amor dintre Narcis și Bianca, ispita masculină s-a întâlnit față în față cu Remi Dobre, fostul blondinei. Cei doi au avut parte de o ceremonie a focului specială, iar momentul a devenit extrem de controversat în mediul online.

Atitudinea lui Narcis, plină de jigniri și ironii, nu a fost pe placul telespecatorilor. Cu atât mai mult cu cât bărbatul l-a și amenințat pe tânăr. Astfel, dialogul lor a rămas în mintea urmăritorilor.

„Ironii nu ne permitem. Eu nu fac ironii cu tine. Aici nu e un joc de remi sau jocul lui Remi, știu piesele de pe tabla ta și tu nu le știi de pe a mea, așa că te sfătuiesc să fii tare atent ce scoți pe gură. Prietene, dacă mă faci mincinos ne supărăm”, sunt replicile tăioase ale lui Narcis Bujor.

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