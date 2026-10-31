Alessandro Del Piero, cucerit de România! Ce l-a impresionat la București și ce mărturisiri a făcut legenda lui Juventus la întâlnirea cu presa

„Acum îmi atingi un punct sensibil, pentru că eu sunt de cealaltă parte.” A fost replica savuroasă a lui Alessandro Del Piero, care a răspuns cu multă căldură și umor întrebărilor jurnaliștilor prezenți la conferința de presă de ieri, de la București. CANCAN.RO a fost prezent la eveniment, unde fostul mare fotbalist italian a vorbit deschis despre România, fotbal, eleganță și noul său parteneriat cu brandul românesc VIGGO Tailoring.

Alessandro Del Piero, una dintre cele mai mari legende ale fotbalului italian și internațional, a revenit în România pe 30 octombrie 2026, după o absență de 31 de ani. Fostul căpitan al lui Juventus a ajuns la București însoțit de soția sa, Sonia Amoruso, pentru a marca aniversarea de zece ani a brandului românesc VIGGO Tailoring și lansarea oficială a parteneriatului dintre cele două părți.

Alessandro Del Piero: „Aș fi la fel de fericit să port trening, pantaloni scurți și ghete toată viața”

Pentru Del Piero, Bucureștiul nu este un oraș necunoscut. Prima sa vizită în România a avut loc în decembrie 1995, când Juventus Torino a întâlnit Steaua București în grupele Ligii Campionilor.

Reporter: Cât de important este pentru un fotbalist să fie bine îmbrăcat?

Alessandro Del Piero: În afara terenului, aș putea spune că trebuie să te simți confortabil cu tine însuți. Nu înseamnă că trebuie să fii mereu bine îmbrăcat sau să porți cravată. Nu cred în acest lucru. Aș fi la fel de fericit să port trening, pantaloni scurți și ghete toată viața. Și voi fi la fel de fericit să fac asta și de acum înainte. Totul depinde de ocazie. Pentru mine, ca italian, felul în care te îmbraci face parte din cultură. Îți dorești să fii cât mai bine pregătit. Vrei să te prezinți în cel mai bun mod posibil și să te reprezinți cât mai bine.Totul depinde de situație: dacă mergi la un eveniment, la o petrecere cu colegii de echipă sau dacă te întâlnești cu prietenii acasă. Este un fel de artă. Eu cred că este ca o artă. Nu spun că este ceva esențial sau fundamental pentru un sportiv să se îmbrace corect, dar cu siguranță îl poate face să se simtă și să arate mai bine.

Cât despre relația dintre România și Italia, Del Piero a mărturisit că cele două țări au o legătură puternică, bazată pe asemănări culturale, tradiții și valori comune, în special în ceea ce privește familia:

Cred că relația dintre Italia și poporul român este foarte puternică. Avem foarte mulți români în Italia. Mă refer la perioada de acum mulți ani, nu neapărat la prezent. Am crescut înconjurat de câțiva români. Este un fel de relație frățească. Avem multe obiceiuri asemănătoare, aceeași cultură a familiei și multe lucruri care seamănă. Acesta este primul lucru la care mă gândesc. Îmi amintesc de copilăria mea, de perioada în care românii începeau să vină în Italia. La început, oamenii se întrebau: „Ce se întâmplă? Cine sunt acești oameni?” Întotdeauna există o anumită presiune care vine dinspre nord. Noi suntem mereu puțin precauți și ne întrebăm ce se întâmplă. Nu ai încredere imediat în oameni. Dar unii dintre ei sunt oameni extraordinari. S-au integrat foarte bine în Italia și toată lumea este mulțumită de ei. Acesta este primul lucru care îmi vine în minte. Bineînțeles, mai sunt și multe altele.

Întrebat despre Cristi Chivu și parcursul lui Inter Milano sub conducerea tehnicianului român, Alessandro Del Piero nu s-a ferit să-și exprime aprecierea, însă a recunoscut, cu umor, că subiectul îl pune într-o situație delicată:

Acum îmi atingi un punct sensibil, pentru că eu sunt de cealaltă parte. Face o treabă extraordinară. Face parte din cea mai bună echipă în acest moment. Toată lumea știe asta. Cu siguranță are multă presiune asupra lui, dar face o treabă foarte bună.

Pentru a marca zece ani de activitate, VIGGO Tailoring deschide astfel un nou capitol, având alături o personalitate care întruchipează eleganța italiană, disciplina și performanța.

Parteneriatul urmărește consolidarea prezenței internaționale a brandului, dezvoltarea pe piețe externe și promovarea unei viziuni în care tailoring-ul premium devine o expresie a identității și stilului personal.

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