Adrian Minune se pregătește să fie socru mare. Fiul artistului și iubita sa au stabilit data nunții

Adrian Minune se pregătește să fie socru mare. Fiul artistului și iubita sa au stabilit data nunții
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CANCAN.RO a aflat când se căsătorește fiul lui Adrian Minune cu aleasa inimii lui. După despărțiri, împăcări și ceva episoade de du-te-vino, Adrian Minune Jr. și Ariana au decis că e timpul să lase telenovela în urmă și să treacă la nivelul următor. Se anunță o nuntă împărătească și chef de chef, exact ca-n piesa celebră a socrului mare.

Ariana, bruneta focoasă care i-a pus capac lui Adrian Minune Jr., a dat și vestea cea mare: nunta este programată pe 24 septembrie 2027. Invitații se anunță cu nemiluita, iar viitorii miri încă se învârt în jurul unei mari dileme: unde îi adună pe toți? Că una e să organizezi o petrecere între prieteni și alta e să pui la cale o nuntă împărătească, unde lista invitaților pare că nu se mai termină! Data e bătută în cuie, acum rămâne de găsit locul în care să încapă tot alaiul.

„Nunta va avea loc pe data de 24 septembrie 2027, ne ocupăm de organizarea ei, mai avem multe lucruri de pus la punct, momentan suntem foarte indeciși în privința locației din cauza numărului mare de persoane”, a spus Ariana pentru CANCAN.RO.

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Se pare că e dragoste cu năbădăi

Bruneta a povestit cum stau lucrurile în relația cu Adrian Minune Jr. Și nu, nu e chiar ca-n filmele siropoase, în care el îi aduce flori în fiecare dimineață, iar ea îl așteaptă cu declarații de dragoste. Ariana a spus că amândoi au personalități puternice și că au avut destule de învățat unul de la celălalt. Dar uite că, după toate hopurile, au ajuns tot la altar. Când e să fie, e să fie!

Adrian Minune Jr. și Ariana

Adrian Minune Jr. și Ariana

„Relația noastră este una intensă, cu foarte multă iubire, dar și cu lecții pe care le-am învățat împreună. Suntem doi oameni cu personalități puternice și cred că tocmai de aceea am avut atât de multe lucruri de învățat unul de la celălalt. Dincolo de ceea ce vede lumea, există o poveste pe care doar noi o cunoaștem cu adevărat. Pentru mine, iubirea nu înseamnă să fie totul perfect, ci să existe dorința de a construi și de a merge înainte împreună”, a povestit tânăra.

Logodnica lui Adrian Minune Jr. a dat și detalii despre perioada în care au fost despărțiți. Anul trecut, cei doi și-au spus adio, dar se pare că dorul a fost mai puternic decât orgoliile și n-au rezistat prea mult unul departe de celălalt. Ariana a recunoscut că a suferit atunci și că a început să vadă lucrurile cu alți ochi.

„Cred că, la momentul respectiv, amândoi aveam lucruri de înțeles și de vindecat. Uneori, iubirea există, dar nu este suficientă dacă doi oameni nu reușesc să se înțeleagă și să gestioneze anumite situații. Despărțirea a fost o perioadă dificilă pentru mine, dar m-a ajutat să mă cunosc mai bine și să înțeleg ce îmi doresc de la o relație. Nu vreau să judec trecutul, pentru că face parte din povestea noastră și ne-a adus în punctul în care suntem astăzi”, a declarat Ariana.

Și îndrăgostiții se ciondănesc câteodată

Se pare că nici în familia Minune nu e totul numai lapte și miere. Tânăra a recunoscut că se mai ciondănește cu viitorul soț, pentru că, atunci când două personalități puternice se întâlnesc, nu iese mereu doar armonie. Mai apar și scântei, mai sare câte o replică, dar important este că cei doi încearcă să ajungă la un compromis. Că doar n-o să se certe în ziua nunții, când toată lumea așteaptă chef de chef!

„Cred că, de multe ori, certurile pornesc de la lucruri mici, care se adună atunci când nu sunt discutate la timp. Suntem amândoi oameni cu personalități puternice și, uneori, fiecare își dorește să fie înțeles în felul său. Învățăm că nu este important să demonstrezi că ai dreptate, ci să găsești o cale prin care să vă fie bine amândurora”, a spus ea.

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