Motivul pentru care fetițele lui Alexandru Ciucu apar mereu serioase în pozele cu el. Ce a dezvăluit designerul

Motivul pentru care fetițele lui Alexandru Ciucu apar mereu serioase în pozele cu el. Ce a dezvăluit designerul
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Alexandru Ciucu/ sursa foto: colaj CANCAN
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Alexandru Ciucu și fiicele sale au plecat în vacanță. Acesta se mândrește cu ele de fiecare dată când are ocazia, iar acum a publicat noi imagini cu ei din excursie. Numai că un detaliu a atras atenția: fetițele erau serioase, neavând niciun zâmbet pe chip. Designerul a explicat motivul. 

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au divorțat oficial anul trecut, după trei ani de procese. Ambii sunt foarte implicați în creșterea fetițelor, drept dovadă că designerul a organizat o vacanță specială pentru cele mici. Însă, judecât după chipurile lor, nu sunt prea vesele. Bărbatul a explicat în mediul online că cele două fete nu zâmbesc în pozele pe care le fac cu el, însă în spatele camerelor sunt extrem de fericite. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Motivul pentru care fetițele lui Alexandru Ciucu apar mereu serioase în pozele cu el

Cu ocazia Halloweenului, Alexandru Ciucu a plecat la munte împreună cu fiicele sale. El a împărtășit imagini în mediul online, dar un detaliu a fost observat de toți, inclusiv de el. Fetițele nu zâmbesc în aproape nicio poză. Tocmai din acest motiv, fostul partener al Alinei Sorescu a decis să se justifice public.

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8 poze

În urmă cu ceva timp, artista l-a acuzat pe designer că le-a certat pe cele mici, pentru că nu zâmbesc, însă acum a explicat că în spatele camerelor, acestea zâmbesc, se distrează și sunt extrem de vesele, de fapt. Mai mult, a subliniat că poate, într-o zi, va surprinde pe chipurile lor un surâs.

„Zâmbetele în poze au fost tot puține, spre deloc, dar important este că, în afara filmărilor, e totul bine și normal. Poate că într-o zi, când va vrea Dumnezeu, o să apară două zâmbete și pe strada noastră”, a scris Alexandru Ciucu, pe Facebook.

Alexandru Ciucu și ficele sale/ sursa foto: social media

Alexandru Ciucu și ficele sale/ sursa foto: social media

Ce activități fac Alexandru Ciucu și fiicele sale

Celebrul designer a povestit pe pagina sa de socializare, printre altele, că au decis să meargă la munte de Halloween, iar acolo au avut parte de numeroase experiențe.

Toți trei au învățat cum se pregătesc prunele pentru gem, au decorat dovleci, au pictat și au participat la multe jocuri. În plus, Alexandru Ciucu a spus că au sculptat, au băut ceai fierbinte și au asistat la un foc de tabără impresionant.

„Am învățat cum se face o ciorbă, cum se pregătesc prunele pentru gem, am decorat dovleci naturali dar și din traforaj, am făcut picturi pe sticlă, pe tricouri și pe apă, am participat împreună la o mulțime de jocuri de concentrare, de îndemânare și de coordonare.

Am mers prin pădure cu un ghid montan care ne-a vorbit despre tehnici de supraviețuire, dar și despre percepții greșite legate de animalele sălbatice.

Am sculptat în lut, am căutat comori, am dezlegat mistere, am creat tablouri tematice din semințe diferite, am băut un ceai fierbinte la focul de tabără, am vizitat cascadele Urlătoarea Mare și Urlătoarea mică și am revenit acasă cu amintiri frumoase, dar și utile.

Ne amintim cu drag de pisoii de la hotel, dar și de blânzii dulăi de stână care ne-au însoțit în plimbările în natură”, a mai scris el.

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