Scapă de impozitul dublu, dar nu și de amenzi! Ce obligații au acum proprietarii cu balcoane închise

Scapă de impozitul dublu, dar nu și de amenzi! Ce obligații au acum proprietarii cu balcoane închise
Alexandru Stoica/ sursa foto: colaj CANCAN
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Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a vorbit despre situația celor care dețin balcoane închise. Acesta a declarat că nu vor plăti taxe mai mari cei care locuiesc în astfel de apartamente, ba chiar vor scăpa de impozitul dublu. Chiar și așa, românii vor avea de acum câteva obligații.

Alexandru Stoica a explicat că nu se vor mări taxele și nici nu se va dubla impozitul. Ministrul Dezvoltării a precizat că toate problemele trebuie corectate, astfel că o analiză urmează să fie trimisă către Parlament. Totodată, autoritățile au timp până în luna august a anului viitor să găsească soluții pentru proprietarii români și să îi ajute ca toate actele să fie în regulă.

Scapă de impozitul dublu, dar nu și de amenzi

Alexandru Stoica/ sursa foto: social media

Alexandru Stoica/ sursa foto: social media

În ultima perioadă, apartamentele cu balcoane închise au fost subiect intens de discuție. Tocmai din acest motiv, Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării, a explicat că vor analiza toate aspectele pe care Codul Urbanismului le-a semnalat.

Autoritățile au astfel timp până în luna august 2027 să găsească soluțiile potrivite. Toate detaliile vor fi puse la punct, iar apoi vor fi trimise către Parlament pentru a fi și mai atent analizate.

„Codul Urbanismului ne oferă un răgaz până în august 2027 pentru a găsi o soluție, astfel încât oamenii să aibă actele în ordine. Vom face o analiză a tuturor aspectelor sesizate privind problemele care apar la intrarea în legalitate a balcoanelor închise”, a spus Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării.

Ce obligații au acum proprietarii români care au balcoane închise

Astfel, potrivit ministrului, românii nu vor plăti mai multe taxe și vor scăpa, de asemenea, și de impozitul dublu. Cu toate acestea, proprietarii care dețin astfel de apartamente au obligativitatea de a-și pune actele în ordine, pentru a scăpa de amenzi.

Alexandru Stoica a subliniat că cât timp va ocupa funcția, va susține interesele cetățenilor. Mai concret, va oferi ajutor din punct de vedere legal celor care se află în această situație.

„Vreau să fie foarte clar: românii NU vor plăti taxe înzecite și nici nu li se va dubla impozitul pentru balcoanele închise! Nimeni nu va fi hărțuit sau pedepsit pentru un balcon pe care l-a închis cu bună-credință. În acest caz, scopul statului trebuie să fie acela de a-i ajuta pe oameni să-și pună actele în ordine, nu de a-i vâna cu amenzi.

Înțeleg că la acest Cod al Urbanismului s-a lucrat pe repede înainte, fiind jalon PNRR, dar asta nu înseamnă că vom evita să corectăm situațiile aberante. Cât timp sunt ministru, mă voi asigura că legea va fi un sprijin pentru oameni, nu o obligație lipsită de logică și total decuplată de realitate, care oricum generează măsuri imposibil de aplicat”, a scris ministrul în mediul online.

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