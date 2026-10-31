Minodora a povestit prin ce lipsuri a trecut înainte să ajungă celebră. „O spălam și o puneam pe calorifer”

Minodora este una dintre artistele apreciate din România și se află de ani de zile în lumina reflectoarelor. Iar dacă viața pare bună acum pentru ea, începuturile nu au fost prea roz. Înainte să cunoască succesul, artista a dus o viață grea, marcată de multe lipsuri. Recent, aceasta și-a deschis sufletul și a vorbit despre copilăria grea pe care a avut-o.

Minodora astăzi este recunoscătoare pentru tot ce are și le mulțumește fanilor care i-au ascultat și apreciat muzica. Însă, viața artistei nu a fost una ușoară, iar copilăria acesteia a fost marcată de lipsuri. Situația financiară a familiei sale nu era una prea roz, iar Minodora s-a obișnuit să nu aibă nici măcar strictul necesar.

Deși a evoluat, depășindu-și cu mult condiția, Minodora a purtat mult timp cu ea trauma copilăriei, iar primii ani ai carierei muzicale au venit și cu multe complexe de inferioritate.

„Nu pot să descriu în cuvinte cât de recunoscătoare le sunt oamenilor și lui Dumnezeu. Și, de restul, nici nu mă interesează, pentru că am multe parfumuri, pentru că am haine, pentru că nu-mi mai lipsește lenjeria intimă acum. În copilărie aveam o pereche de chiloți doar. O spălam și o puneam pe calorifer, ca să o iau mâine. Eu așa am crescut. După ce m-am lansat, cred că doi ani de zile deja făceam bani, câștigam și încă sufeream de complexul de inferioritate al sărăciei, al faptului că n-am avut. Oamenii își revin din complexul de inferioritate și din sindromul impostorului mult mai greu”, a povestit Minodora în cadrul podcastului Despre femeie cu Mihaela Tatu.

Minodora, criticată pentru aspectul fizic

Pentru mulți ani, Minodora a dus o luptă grea cu kilogramele în plus. Însă în cele din urmă, aceasta a ieșit învingătoare. Vedeta era aspru criticată atunci când avea 100 de kilograme, dar nici acum, la 59 de kilograme, nu a scăpat de critici.

Deși a slăbit considerabil, acum artista este criticată pentru aspectul fizic din cauza surplusului de piele rămas.

„Acest surplus de piele pe care voi îl vedeți este din cauza faptului că eu am avut 100 de kilograme și acum am 59 de kilograme. La această piele nu am ce să fac. Este un surplus de piele. În această mână a stat o mână grasă timp de 20 și ceva de ani.

Nici nu știu câți ani, vreo 20 sigur. Am avut 100 de kilograme, acum am 59. N-am ce să fac, degetele nu mi le pot opera. (…) Mâinile mele sunt așa doar din cauza faptului că am fost grasă și acum sunt slabă. Dacă ești prea gras, ești prea grasă, ești prea umflată. Dacă ești prea slabă, ești prea slabă, ești prea băț. Am fost grasă, sunt slabă, mâinile au rămas așa. Abdominoplastie am făcut, sânii i-am ridicat. Ce am putut să fac, am făcut. Mâinile n-am cum să le operez. Mi le asum. Astea sunt și așa mă cheamă”, a spus Minodora, în mediul online.

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Foto: Facebook