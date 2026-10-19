Minodora, adevărul despre operațiile estetice după ce a slăbit 40 de kg: „Nu mă pot expune cu picioarele”

Minodora a trecut în anul 2017 printr-o operație de micșorare a stomacului, după ce ajunsese să cântărească aproape 100 de kg. Ea a încercat de-a lungul timpului să își mențină silueta, însă a recunoscut că la un moment dat a pierdut controlul. Totuși, s-a ambiționat și a slăbit din nou 40 de kilograme.

În urma procesului de slăbire, care nu a fost deloc ușor, Minodora a dezvăluit că a apelat la intervenții estetice pentru a se simți bine în pielea ei. De curând, vedeta a explicat că nu se expune cu picioarele în ținute scurte, deoarece este de părere că încă nu are un fizic pe măsură. Mai mult, nici la plajă nu merge din același motiv. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Minodora, adevărul despre operațiile estetice

Invitată în cadrul unui podcast, Minodora a fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit despre insecuritățile pe care le are, dar și despre operațiile estetice pe care le-a făcut. Aceasta a spus că îi place mai mult cum arată atunci când hainele îi acoperă corpul, pentru că după ce a slăbit drastic, aspectul fizic a suferit modificări.

Vedeta a spus că nu merge la plajă și nici nu își expune picioarele. Cât despre operațiile estetice, ea a explicat că a apelat la o ridicare de sâni și abdominoplastie. Chiar și așa, șatena nu consideră că a ajuns la un trup de invidiat.

„Am celulită. Am picioarele urâte. Dacă sunt dezbrăcată… nu-ți imagina frumusețe dezbrăcată. Adică, despre ce vorbim? Sunt 40, peste 40 de kilograme slăbite. Arăt bine îmbrăcată. Sânii i-am ridicat, că erau la genunchi. Am făcut ridicare la sâni și abdominoplastie, n-am burtă. Nu, arăt în termenii… mai am până la expirare. Mai am un pic. Dar nu mă pot expune cu picioarele”, a declarat Minodora la Gând la gând cu Teo.

Cum se menține Minodora după ce a slăbit

În urmă cu ceva timp, Minodora a explicat și cum se menține după ce a scăpat de kilogramele în plus. Artista a spus că are un regim alimentar echilibrat, mănâncă orice, dar în cantități moderate. Totodată, a precizat că odihna este unul dintre aspectele de care ține cont.

„Mănânc absolut orice, dar în cantități mici. Niciodată nu mănânc până mi se umflă stomacul. Nu mai am senzația asta de preaplin de mulți ani de zile. Nu mă culc mâncată. Mănânc cu 4–5 ore înainte de culcare. Când nu am concerte, eu la 22:30 sunt în pat, dorm. Ultima masă e pe la șapte. Cu trei ore jumătate înainte să dorm nu mai pun nimic în stomac”, a declarat artista pentru Libertatea.

VEZI ȘI: Minodora suferă după moartea unui coleg de breaslă. Cântărețul a murit la 46 de ani: „Am plâns pentru el”

Minodora trăiește ca o regină! Ce nu face niciodată în casă: „Răsfățul meu dintotdeauna”