Minodora suferă după moartea unui coleg de breaslă. Cântărețul a murit la 46 de ani: „Am plâns pentru el”

Minodora a reacționat public după moartea prematură a unui coleg de breaslă, care a murit prea devreme, la vârsta de 42 de ani. Vestea a provocat un val de tristețe în rândul celor care l-au cunoscut, iar artista s-a numărat printre cei profund afectați de această pierdere.

Minodora este una dintre cele mai cunoscute voce din industria muzicală. Și-a construit o carieră de-a lungul anilor și știe ce înseamnă sacrificiul pentru ceea ce iubește cel mai mult. Cântăreața trece printr-un episod dureros, când unul dintre colegii ei de breaslă a murit la doar 46 de ani.

Aceasta a transmis un mesaj de susținere și compasiune, aducând în atenție fragilitatea vieții și legăturile care se creează între artiști de-a lungul timpului. Chiar dacă nu au avut o relație apropiată, cei doi au împărțit scena în mai multe ocazii, suficient pentru ca artista să îi cunoască profesionalismul și caracterul.

În mesajul său, Minodora a evidențiat calitățile umane și talentul muzical al lui Vali de la Ploiești, mărturisind că dispariția acestuia a afectat-o puternic, mai ales din cauza vârstei fragede la care s-a produs tragedia. Totodată, ea a transmis gânduri de alinare familiei îndoliate și și-a exprimat speranța ca aceasta să găsească puterea de a depăși acest moment dificil.

„Am primit o veste care m-a întristat foarte rău! Colegul nostru Vali de la Ploiești s-a stins din viață, la numai 42 de ani. Vă pot spune că era un om cu un suflet foarte bun, cu mult bun simț și, nu mai spun, un instrumentist de excepție! Am plâns pentru el, pentru tinerețea lui, pentru familia lui îndurerată! Odihnește-te în pace, Vali!”, a scris Minodora pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: Doliu în lumea muzicii! A murit Ion Nelu Boată, maestrul chitarei care a impresionat-o pe Maria Tănase

De ce a murit Nicoleta Drăgușin, de fapt. Ce probleme de sănătate avea jurnalista