Acasă » Știri » Minodora suferă după moartea unui coleg de breaslă. Cântărețul a murit la 46 de ani: „Am plâns pentru el”

Minodora suferă după moartea unui coleg de breaslă. Cântărețul a murit la 46 de ani: „Am plâns pentru el”

De: Andreea Stăncescu 14/01/2026 | 13:51
Minodora suferă după moartea unui coleg de breaslă. Cântărețul a murit la 46 de ani: „Am plâns pentru el”
Minodora, în lacrimi pentru colegul ei de breaslă / Sursa foto: Captură TV

Minodora a reacționat public după moartea prematură a unui coleg de breaslă, care a murit prea devreme, la vârsta de 42 de ani. Vestea a provocat un val de tristețe în rândul celor care l-au cunoscut, iar artista s-a numărat printre cei profund afectați de această pierdere.

Minodora este una dintre cele mai cunoscute voce din industria muzicală. Și-a construit o carieră de-a lungul anilor și știe ce înseamnă sacrificiul pentru ceea ce iubește cel mai mult. Cântăreața trece printr-un episod dureros, când unul dintre colegii ei de breaslă a murit la doar 46 de ani.

Aceasta a transmis un mesaj de susținere și compasiune, aducând în atenție fragilitatea vieții și legăturile care se creează între artiști de-a lungul timpului. Chiar dacă nu au avut o relație apropiată, cei doi au împărțit scena în mai multe ocazii, suficient pentru ca artista să îi cunoască profesionalismul și caracterul.

Vali de la Ploiești a murit la 46 de ani / Sursa foto: Social media

În mesajul său, Minodora a evidențiat calitățile umane și talentul muzical al lui Vali de la Ploiești, mărturisind că dispariția acestuia a afectat-o puternic, mai ales din cauza vârstei fragede la care s-a produs tragedia. Totodată, ea a transmis gânduri de alinare familiei îndoliate și și-a exprimat speranța ca aceasta să găsească puterea de a depăși acest moment dificil.

„Am primit o veste care m-a întristat foarte rău! Colegul nostru Vali de la Ploiești s-a stins din viață, la numai 42 de ani. Vă pot spune că era un om cu un suflet foarte bun, cu mult bun simț și, nu mai spun, un instrumentist de excepție! Am plâns pentru el, pentru tinerețea lui, pentru familia lui îndurerată! Odihnește-te în pace, Vali!”, a scris Minodora pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: Doliu în lumea muzicii! A murit Ion Nelu Boată, maestrul chitarei care a impresionat-o pe Maria Tănase

De ce a murit Nicoleta Drăgușin, de fapt. Ce probleme de sănătate avea jurnalista

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 7900 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați
Știri
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 7900 de euro. Terenul are 600 de…
Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Codruța Filip, după ce s-a întors de la Desafio: Aventura: ”Nu a fost zi să nu plâng!”
Știri
Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Codruța Filip, după ce s-a întors de la Desafio: Aventura: ”Nu…
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile...
Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând de azi, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Adrian Mutu, dezvăluiri despre Alain Orsoni desprinse din filme cu mafioți: „Știm ce a făcut”
Adevarul
Adrian Mutu, dezvăluiri despre Alain Orsoni desprinse din filme cu mafioți: „Știm ce...
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente importante și nu vor mai irosi timpul
Click.ro
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente...
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”
Digi 24
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri:...
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Digi24
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Promotor.ro
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea...
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Oferte fitness la Lidl de joi: Cântar smart și tensiometru Bluetooth
go4it.ro
Oferte fitness la Lidl de joi: Cântar smart și tensiometru Bluetooth
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând de azi, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând de azi,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 7900 de euro. Terenul are 600 de metri ...
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 7900 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați
Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Codruța Filip, după ce s-a întors de la Desafio: Aventura: ...
Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Codruța Filip, după ce s-a întors de la Desafio: Aventura: ”Nu a fost zi să nu plâng!”
Premieră la Pro TV! Show matrimonial în locul lăsat liber de “La Măruță”! Au “furat” rețeta ...
Premieră la Pro TV! Show matrimonial în locul lăsat liber de “La Măruță”! Au “furat” rețeta de la Antena 1 și Kanal D
Radu Ciucă, mesaj public pentru Cătălin Măruță după ce au fost înlăturați de la Pro TV: ”M-ai ...
Radu Ciucă, mesaj public pentru Cătălin Măruță după ce au fost înlăturați de la Pro TV: ”M-ai lăsat să fiu eu!”
Ultima oră! Atac cu cuțitul în plină stradă, în România. A fost înjunghiat de 12 ori
Ultima oră! Atac cu cuțitul în plină stradă, în România. A fost înjunghiat de 12 ori
Adrian Sînă, în doliu! A murit după ce a suferit 5 intervenții operații pe creier: ”Drum lin!”
Adrian Sînă, în doliu! A murit după ce a suferit 5 intervenții operații pe creier: ”Drum lin!”
Vezi toate știrile
×