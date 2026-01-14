Acasă » Știri » De ce a murit Nicoleta Drăgușin, de fapt. Ce probleme de sănătate avea jurnalista

De: Denisa Iordache 14/01/2026 | 13:10
Este doliu în televiziune! Jurnalista Nicoleta Drăgușin a murit la vârsta de 46 de ani și a lăsat în urmă durere și întrebări fără răspuns. Care a fost cauza morții ei, de fapt? Toate detaliile în articol.

Cu o carieră de peste două decenii în spate, Nicoleta Drăgușin a murit subit, iar colegii și familia sunt îndurerați de această pierdere. În ultima perioadă din viața ei, Nicoleta Drăgușin s-a luptat cu o boală nemiloasă care a evoluat rapid și neașteptat. Nimeni nu se aștepta la acest deznodământ tragic.

Cine a fost Nicoleta Drăgușin

Dispariția subită a lăsat multă durere în spate, iar apropiații sunt în stare de șoc. Nicoleta Drăgușin a făcut parte timp de 18 ani din echipa Știrile Kanal D, inițial ca News Editor și apoi ca Executive News Manager. Din 2004, jurnliasta a colaborat cu CNN ca World View Contributor, participând la programe de pregătire internațională în SUA.

Din 2011, a fost corespondent în România pentru France 24, realizând transmisiuni live despre evenimente majore, de la alegeri parlamentare la jafuri de artă și summituri internaționale.

A acoperit evenimente internaționale majore, printre care războiul din Irak (2003), Revoluția Portocalie din Ucraina și conflictul din Liban (2006), fiind adesea singurul jurnalist român prezent în teren.

Nicoleta Drăgușin călătorea frecvent pentru a relata evenimente internaționale importante. Ea a fost prezentă la summit-ul Uniunii Europene de la Sibiu în 2019, a realizat corespondențe speciale din Spania la începutul pandemiei în 2020 și a acoperit summitul extraordinar NATO de la Bruxelles în 2022, după invazia Rusiei în Ucraina. De asemenea, a relatat momente istorice de la Vatican, inclusiv decesul Papei Francisc și alegerea noului Papă în 2024.

