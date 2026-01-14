Doliu în lumea muzicii! A murit Ion Nelu Boată, maestrul chitarei care a impresionat-o pe Maria Tănase

Întreaga scenă a muzicii populare din România au fost afectate de moartea chitaristului Nelu Boată, unul dintre cei mai apreciați instrumentiști ai muzicii tradiționale românești. Artistul s-a stins din viață luni, 12 ianuarie, la doar câteva zile înainte de a împlini 83 de ani, marcând astfel sfârșitul unei cariere excepționale, întinse pe mai multe decenii și strâns legate de ansambluri și proiecte muzicale de referință.

Nelu Boată a fost recunoscut nu doar pentru virtuozitatea sa, ci și pentru discreția cu care a abordat scena muzicală. De-a lungul carierei sale, a contribuit la consolidarea identității muzicii populare oltenești și a fost un reper pentru colegii săi și pentru generațiile tinere de muzicieni. Talentul său a fost apreciat atât la nivel local, în Craiova și în întreaga Oltenie, cât și la nivel național, fiind considerat unul dintre marii chitariști ai României.

A murit Ion Nelu Boată

Artistul a activat în cadrul unor ansambluri și spații emblematice pentru muzica populară, printre care celebrul restaurant Minerva din Craiova, loc unde calitatea muzicală era întotdeauna o prioritate. Acolo, Nelu Boată a participat la spectacole și evenimente care au adunat atât interpreți locali de renume, cât și artiști recunoscuți la nivel național. Prezența sa a fost considerată esențială pentru armonia și expresivitatea spectacolelor, chitara sa devenind un instrument indispensabil în acompaniamentul altor muzicieni.

De-a lungul carierei, Boată a făcut parte și din turnee importante în țară și în străinătate, contribuind la promovarea muzicii populare românești în contexte internaționale. Stilul său, marcat de rigoare și profesionalism, era apreciat pentru capacitatea de a susține și evidenția ceilalți instrumentiști, fără a căuta spectaculosul sau aplauzele ușoare. Această abordare discretă, dar profund eficientă, l-a transformat într-un model de referință pentru tinerii chitariști și interpreți de muzică populară.

Vestea morții lui Nelu Boată a fost confirmată de familie și apropiați și a declanșat un val de reacții și mesaje de condoleanțe din partea comunității artistice și a publicului. În mediul online și în presa locală și națională, au fost rememorate momentele importante ale carierei sale și impactul său asupra muzicii populare românești. Fragmentele înregistrărilor sale și colaborările cu alți muzicieni au fost împărtășite pentru a păstra vie amintirea contribuției sale artistice.

CITEȘTE ȘI: Ultima oră! Ce a decis instanța în cazul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere

O nouă tragedie în familia lui Patrick Swayze. Fratele mai mic al actorului a murit la doar 63 de ani