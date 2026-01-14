Doliu în televiziunea din România. O jurnalistă de 46 de ani a murit

Este doliu în lumea televiziunii din România! Nicoleta Drăgușin, jurnalistă la Kanal D, a murit la 46 de ani. Ea a avut o carieră de peste 25 de ani în televiziune, fiind corespondent internațional și prima corespondentă CNN din România.

Nicoleta Drăgușin a făcut parte timp de 18 ani din echipa Știrile Kanal D, inițial ca News Editor și apoi ca Executive News Manager. Din 2004, jurnliasta a colaborat cu CNN ca World View Contributor, participând la programe de pregătire internațională în SUA.

Din 2011, a fost corespondent în România pentru France 24, realizând transmisiuni live despre evenimente majore, de la alegeri parlamentare la jafuri de artă și summituri internaționale.

A acoperit evenimente internaționale majore, printre care războiul din Irak (2003), Revoluția Portocalie din Ucraina și conflictul din Liban (2006), fiind adesea singurul jurnalist român prezent în teren.

Nicoleta Drăgușin călătorea frecvent pentru a relata evenimente internaționale importante. Ea a fost prezentă la summit-ul Uniunii Europene de la Sibiu în 2019, a realizat corespondențe speciale din Spania la începutul pandemiei în 2020 și a acoperit summitul extraordinar NATO de la Bruxelles în 2022, după invazia Rusiei în Ucraina. De asemenea, a relatat momente istorice de la Vatican, inclusiv decesul Papei Francisc și alegerea noului Papă în 2024.

CITEȘTE ȘI: Gheorghe a murit în Italia, la doar 32 de ani, în urma unui infarct. Trei copii au rămas orfani de tată

Primele informații din ancheta morții lui Alain Orsoni, fostul președinte al lui Adi Mutu. Ce au aflat polițiștii despre criminal