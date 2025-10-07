Minodora trăiește ca o regină! Ce nu face niciodată în casă: „Răsfățul meu dintotdeauna”

Minodora la Maxxim este una dintre cele mai îndrăgite artiste de petrecere din România, însă puțini știu ce codiții i-a pus soțului ei. Foarte multe femei ar fi fericite să nu facă aceste lucruri casnice!

Artista duce o viață ca în filme alături de Liviu, cu care este căsătorită de peste 20 de ani. Bărbatul îi face toate poftele și are grijă de ea, iar Minodora se mândrește cu așa bărbat. Recent, vedeta a dat din casă în cadrul podcastului moderat de Jorge și a spus ce tabieturi are dimineața, dar și ce nu a făcut NICIODATĂ în căsnicia sa.

Cum este răsfățată Minodora de soțul ei

Soțul ei, Liviu, este partenerul ei de viață de peste 21 de ani și o susține constant, indiferent de ce face. Relația lor este una plină de respect, încredere și dragoste, iar această armonie se vede în modul în care artista rămâne mereu optimistă și plină de entuziasm. În timpul activităților sale, Minodora a învățat că, pentru a păstra forma fizică și să arate bine în fața publicului, are nevoie să se ocupe mai mult de imaginea ei și mai puțin de treburile casnice.

De când a obținut succes profesional și o stabilitate financiară, a renunțat complet la activitățile casnice, nu pentru că nu știe să le facă, ci pentru că preferă să folosească energia pentru tot ceea ce contează în carieră: muzica, aparițiile publice și contactul cu fanii.

Minodora are un program foarte plin, fiind prezentă mereu la emisiuni, evenimente și concerte. Fiecare apariție este pregătită cu atenție, de la ținută și machiaj, până la atitudine și starea de spirit. Ea știe că imaginea este foarte importantă în lumea divertismentului și astfel a ales un stil de viață care să o mențină mereu în formă.

”Minodora nu face nimic. Eu dimineața când mă trezesc am pregătită cafeluța, freshul de portocale, micul dejun. De 25 de ani de când am început să fac bani. Nu am călcat haine în viața mea, nu că nu știu să calc, dar nici nu mă interesează vreodată ideea de a face lucrul ăsta. Acesta a fost chiar răsfățul meu dintotdeauna. Hai să o luăm cinstit. Eu am emisiuni lunea, miercurea, vinerea, te cheamă o ceva, trebuie să te duci pe ușă.Dacă stai cu mâna în soluție să speli trei toalete din casă… Eu vreau să am mâinile cum trebuie”, a spus Minodora, la Vorba lu Jorge.

