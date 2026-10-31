Bogdan de la Ploiești nu a mai suportat criticile! Ce le-a transmis celor care au comentat imaginile cu iubita lui

Bogdan de la Ploiești este din nou în centrul atenției. De această dată urmăritorii săi s-au arătat nemulțumiți de ipostazele în care s-a afișat în mediul online alături de partenera sa, Vanessa. Artistul nu a mai suportat criticile, a răbufnit și a transmis un mesaj clar pentru cei care au comentat.

Manelistul și iubita lui se înțeleg de minune și nu ezită să își exprime dragostea pe rețelele de socializare. Numai că ipostazele pasionale nu au fost apreciate de urmăritorii săi. Utilizatorii nu s-au abținut și l-au criticat dur pe Bogdan de la Ploiești. Comentariile au ajuns în vizorul său, iar un răspuns din partea lui nu a întârziat să apară. Acesta a precizat că s-a inspirat de la americani, este perfect normal să nu fie pe gustul tuturor, însă nu poate înțelege jignirile. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce le-a transmis Bogdan de la Ploiești celor care au comentat imaginile cu Vanessa

Bogdan de la Ploiești și Vanessa trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de un an. Cei doi sunt foarte activi în mediul online, iar fotografiile tandre adună numeroase aprecieri. Nu și de această dată însă. Artistul a fost aspru criticat, dar nu s-a lăsat mai prejos. Acesta a explicat că ipostazele din videoclipul publicat nu reprezintă realitatea și nu o caracterizează pe iubita sa.

Mai mult, el s-a inspirat dintr-un trend american, pentru că i s-a părut interesant. Cu toate acestea, el a precizat că cei cărora nu le place conținutul pot trece cu vederea, fără să lase comentarii jignitoare. Totuși, la rândul său, BDLP i-a numit pe cei care l-au criticat „inculți”.

„Când vreodata a arătat Vanessa mea ceva? Cred ca o confundați cu voi (astea de comentati urat) este un trend din America, se pare ca unii sunteti prea inculți. Dacă nu îți place ceva, dai skip, nu comentezi ca ultimul frustrat. E alegerea mea că am pupat-o public și lângă ea MOR”, a scris Bogdan de la Ploiești, pe Instagram.

Cum au reacționat urmăritorii la imaginile artistului

Videoclipul îi are în prim-plan pe cei doi, în timp ce Bogdan de la Ploiești o surprinde pe Vanessa cu un sărut pasional. Artistul are o mască pe față, iar tânăra poartă o ținută lejeră, dar sexy.

Comentariile au apărut imediat, utilizatorii spunând că nu sunt scene potrivite pentru o astfel de platformă. Ba chiar, unii dintre ei l-au anunțat pe manelist că nu îl vor mai urmări după aceste ipostaze.

„Dezgustător”/„Cu asta nu prea era necesar să va afișati public”/ „Trebuia sa o vedem și pe asta?”/„ Urât… de astăzi nu te mai urmăresc, din ce in ce mai penibil”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de utilizatori.

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