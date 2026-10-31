Bogdan de la Ploiești nu a mai suportat criticile! Ce le-a transmis celor care au comentat imaginile cu iubita lui

Vanessa și Bogdan de la Ploiești/ sursa foto: colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Bogdan de la Ploiești este din nou în centrul atenției. De această dată urmăritorii săi s-au arătat nemulțumiți de ipostazele în care s-a afișat în mediul online alături de partenera sa, Vanessa. Artistul nu a mai suportat criticile, a răbufnit și a transmis un mesaj clar pentru cei care au comentat. 

Manelistul și iubita lui se înțeleg de minune și nu ezită să își exprime dragostea pe rețelele de socializare. Numai că ipostazele pasionale nu au fost apreciate de urmăritorii săi. Utilizatorii nu s-au abținut și l-au criticat dur pe Bogdan de la Ploiești. Comentariile au ajuns în vizorul său, iar un răspuns din partea lui nu a întârziat să apară. Acesta a precizat că s-a inspirat de la americani, este perfect normal să nu fie pe gustul tuturor, însă nu poate înțelege jignirile. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce le-a transmis Bogdan de la Ploiești celor care au comentat imaginile cu Vanessa

Bogdan de la Ploiești și Vanessa trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de un an. Cei doi sunt foarte activi în mediul online, iar fotografiile tandre adună numeroase aprecieri. Nu și de această dată însă. Artistul a fost aspru criticat, dar nu s-a lăsat mai prejos. Acesta a explicat că ipostazele din videoclipul publicat nu reprezintă realitatea și nu o caracterizează pe iubita sa.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Mai mult, el s-a inspirat dintr-un trend american, pentru că i s-a părut interesant. Cu toate acestea, el a precizat că cei cărora nu le place conținutul pot trece cu vederea, fără să lase comentarii jignitoare. Totuși, la rândul său, BDLP i-a numit pe cei care l-au criticat „inculți”.

„Când vreodata a arătat Vanessa mea ceva? Cred ca o confundați cu voi (astea de comentati urat) este un trend din America, se pare ca unii sunteti prea inculți. Dacă nu îți place ceva, dai skip, nu comentezi ca ultimul frustrat. E alegerea mea că am pupat-o public și lângă ea MOR”, a scris Bogdan de la Ploiești, pe Instagram.

Vanessa și Bogdan de la Ploiești/ sursa foto: social media

Vanessa și Bogdan de la Ploiești/ sursa foto: social media

Cum au reacționat urmăritorii la imaginile artistului

Videoclipul îi are în prim-plan pe cei doi, în timp ce Bogdan de la Ploiești o surprinde pe Vanessa cu un sărut pasional. Artistul are o mască pe față, iar tânăra poartă o ținută lejeră, dar sexy.

Comentariile au apărut imediat, utilizatorii spunând că nu sunt scene potrivite pentru o astfel de platformă. Ba chiar, unii dintre ei l-au anunțat pe manelist că nu îl vor mai urmări după aceste ipostaze.

„Dezgustător”/„Cu asta nu prea era necesar să va afișati public”/ „Trebuia sa o vedem și pe asta?”/„ Urât… de astăzi nu te mai urmăresc, din ce in ce mai penibil”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de utilizatori.

VEZI ȘI: Semnul divin pe care Bogdan de la Ploiești l-a primit de la Pablito, la o lună de la moartea micuțului: ”Prezența lui se simte”

Vanessa, surpriză romantică pentru Bogdan de la Ploiești. L-a dus în locul unde a început povestea lor de dragoste

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Valerie Lungu, dezvăluiri explozive de la Asia Express: ”Raluca și Maurice s-au dat la bărbatul meu”
Valerie Lungu, dezvăluiri explozive de la Asia Express: ”Raluca și Maurice s-au dat la bărbatul meu”
A ieșit scandal mare după ultimul episod de la Insula iubirii. Foști concurenți ai emisiunii, comentarii dure la adresa producției: ”De ultimă speță”
A ieșit scandal mare după ultimul episod de la Insula iubirii. Foști concurenți ai emisiunii, comentarii dure la adresa producției: ”De ultimă speță”
Refuzat de 6 ispite, Ian vine cu dezvăluiri jignitoare : ”S-au îmbătat, s-a făcut pardaf”
Refuzat de 6 ispite, Ian vine cu dezvăluiri jignitoare : ”S-au îmbătat, s-a făcut pardaf”
Dani Oțil, replică savuroasă pentru educatori după o provocare de Halloween: „Ei nu pot să le facă”
Dani Oțil, replică savuroasă pentru educatori după o provocare de Halloween: „Ei nu pot să le facă”
Florina și Cătălin Grozavu, scandal de proporții, în direct: „Doamna Grozavu, tu ești acolo chemată când nu pot eu să ajung!”
Florina și Cătălin Grozavu, scandal de proporții, în direct: „Doamna Grozavu, tu ești acolo chemată când nu pot eu să ajung!”
Criza din Polonia, EXPLICATĂ: Cum s-a ajuns la HAOSUL de la Varșovia și ce urmează
Mediafax
Criza din Polonia, EXPLICATĂ: Cum s-a ajuns la HAOSUL de la Varșovia și ce urmează
Criză majoră în Polonia. Protestele se intensifică pentru a doua seară la rând. Președintele acuză o „preluare cu forța” a Curții Constituționale, poliția intervine, iar doi ambasadori demisionează
Gandul.ro
Criză majoră în Polonia. Protestele se intensifică pentru a doua seară la rând. Președintele acuză o „preluare cu forța” a Curții Constituționale, poliția intervine, iar doi ambasadori demisionează
FOTO. O prezentatoare celebră a făcut public mesajul primit de la un bărbat! Răspunsul ei a devenit viral
Prosport.ro
FOTO. O prezentatoare celebră a făcut public mesajul primit de la un bărbat! Răspunsul ei a devenit viral
Povestea reală și traumatizantă care a inspirat „Tăcerea Mieilor”, unul dintre cele mai bune filme din lume
Adevarul
Povestea reală și traumatizantă care a inspirat „Tăcerea Mieilor”, unul dintre cele mai bune filme din lume
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea
Digi24
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea
De ce unii oameni rămân lucizi deși au Alzheimer? Indiciul SURPRINZĂTOR
Mediafax
De ce unii oameni rămân lucizi deși au Alzheimer? Indiciul SURPRINZĂTOR
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
„O oportunitate de a face mulți bani”. A renunțat la sport și acum face avere dintr-o platformă pentru adulți
Prosport.ro
„O oportunitate de a face mulți bani”. A renunțat la sport și acum face avere dintr-o platformă pentru adulți
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Vești bune pentru pensionari! Cine primește ajutoare de până la 500 de lei în decembrie și cu cât ar putea crește pensiile în 2027
Click.ro
Vești bune pentru pensionari! Cine primește ajutoare de până la 500 de lei în decembrie și cu cât ar putea crește pensiile în 2027
VIDEO Mașina Anului 2027, premieră în industria auto europeană. Toate modelele din marea finală sunt 100% electrice
Digi 24
VIDEO Mașina Anului 2027, premieră în industria auto europeană. Toate modelele din marea finală sunt 100% electrice
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea
Digi24
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea
Cât costă un Volvo XC40 second-hand în România? Un SUV suedez din 2021 atrage atenția prin dotări
Promotor.ro
Cât costă un Volvo XC40 second-hand în România? Un SUV suedez din 2021 atrage atenția prin dotări
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Furnizorul de energie a fost victima unui atac cibernetic
go4it.ro
Furnizorul de energie a fost victima unui atac cibernetic
Consumul zilnic de alune ar putea contribui la protejarea creierului
Descopera.ro
Consumul zilnic de alune ar putea contribui la protejarea creierului
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Go4Games
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Criză majoră în Polonia. Protestele se intensifică pentru a doua seară la rând. Președintele acuză o „preluare cu forța” a Curții Constituționale, poliția intervine, iar doi ambasadori demisionează
Gandul.ro
Criză majoră în Polonia. Protestele se intensifică pentru a doua seară la rând. Președintele acuză o „preluare cu forța” a Curții Constituționale, poliția intervine, iar doi ambasadori demisionează
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Mediafax Spania
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.