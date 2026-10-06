Semnul divin pe care Bogdan de la Ploiești l-a primit de la Pablito, la o lună de la moartea micuțului: ”Prezența lui se simte”

Semnul divin pe care Bogdan de la Ploiești l-a primit de la Pablito, la o lună de la moartea micuțului: ”Prezența lui se simte”
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Bogdan de la Ploiești
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Bogdan de la Ploiești a avut parte de un moment care l-a răscolit tocmai în Barcelona! Artistul se află în Spania alături de Vanessa, iar o simplă plimbare s-a transformat într-un moment cu o încărcătură emoțională uriașă pentru el.

Bogdan nu a trecut nepăsător peste ce i-a apărut în cale. Din contră, a făcut imediat legătura cu micuțul Pablo, nepotul lui Adrian Mogoș, copilul de care familia și apropiații spun că încă îi simt prezența.

Bogdan de la Ploiești a primit un semn de la Pablo

Bogdan de la Ploiești și Vanessa sunt în Barcelona, unde petrec câteva zile împreună. Totul părea cât se poate de normal, până când manelistul a observat ceva pe jos. O pană. Pentru oricine altcineva, poate fi doar o pană. Pentru Bogdan, însă, lucrurile au căpătat imediat altă semnificație.

Artistul este foarte apropiat de părinții lui Pablo și a fost alături de familie în perioada cumplită prin care a trecut după ce băiețelul a suferit un AVC. Iar acum, tocmai în Spania, a avut parte de ceea ce el consideră un semn.

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Bogdan de la Ploiești și Pablo

Bogdan de la Ploiești și Pablo

Manelistul a spus că el și oamenii apropiați lui Pablo îi simt în continuare prezența. Bogdan de la Ploiești crede că micuțul le transmite semne și că, în felul său, continuă să fie aproape de cei care l-au iubit.

„Semn de la Pablo. Este o poveste pe care, dacă o să am ocazia și dacă o să poată și părinții lui, am să ies public să spun câte minuni s-au întâmplat și câte minuni face copilașul nostru. Chiar dacă nu mai este pe acest pământ cu noi, să știți că noi îi simțim prezența non-stop, zi de zi, și face foarte multe minuni.

Multe mămici care au probleme cu copilașii, să știți că îi scriu mămicii lui și îi cer ajutor. Și să știți că prezența lui se simte”, a spus Bogdan de la Ploiești, în timpul unui live pe TikTok.

Așadar, pentru artist, pana găsită în Barcelona nu a fost un simplu detaliu de pe trotuar. A văzut-o ca pe încă o confirmare că Pablo continuă să fie aproape de cei care l-au iubit.

Pablo, nepotul lui Adrian Mogoș, s-a stins din viață după o perioadă extrem de grea. În luna iunie, băiețelul a suferit un AVC în timp ce se afla la un loc de joacă și a ajuns internat în comă. Timp de aproximativ trei luni, părinții au sperat până în ultima clipă că se va întâmpla o minune.

Din păcate, înainte să împlinească opt ani, inima lui Pablo a încetat să mai bată. Ziua lui de naștere ar fi trebuit să fie pe 14 septembrie. În loc de tort și petrecere, familia a aprins o lumânare și a mers la locul de veci al copilului.

Potrivit celor povestite de mama lui, Angelina Mogoș, mesajele despre pene au început să vină din toate direcțiile. Oameni care l-au cunoscut pe Pablo sau care s-au rugat pentru el în perioada în care era internat i-au trimis fotografii cu pene găsite în cele mai neașteptate locuri: prin casă, în curte, la locul de joacă sau chiar în încălțăminte.

Apropiații încă îi simt prezența

Iar fiecare astfel de fotografie a ajuns pentru familie să aibă o semnificație aparte. Printre cei care au povestit despre un asemenea moment s-a numărat și George Talent.

„A venit și la mine. I-am cântat de când avea o săptămână”, a scris manelistul în dreptul fotografiei cu pana.

Mama lui Pablo a primit numeroase mesaje de la oameni care spun că au avut experiențe asemănătoare. Unii povestesc despre pene găsite în momente în care se gândeau la copil, alții spun că cei mici din familie au făcut legătura între aceste apariții și Pablo.

„Doamne… Mi-am luat șoc! Ce crezi? Astăzi am plecat în Spania pentru două zile. Aveam o mașină lăsată aici, în Spania. Când am ajuns la aeroport, ne-am luat mașina și, când am deschis ușa din spate să ne punem geanta, am văzut pana jos. Pe loc am început să plâng. Iubitul nostru este peste tot și ne face fericiți pe toți cei care îl iubim”, i-a spus o persoană Angelinei Mogoș.

Un alt mesaj primit de Angelina a fost la fel de emoționant.

„Nu te cunosc decât din online. Ieri, fetița mea de 2 ani a venit la mine cu o pană de porumbel în mână. Eu, văzând semnele postate de tine pe Insta, fetița îmi zicea întruna, cu pana în mână: «Mamă, bebe e acolo!» și îmi arăta undeva unde nu e nimic…

Eu cred în Maica Domnului, însăși copilul meu e o binecuvântare lăsată de Maica Domnului, când nimeni nu-mi dădea nicio șansă să o aduc pe lume… Și tind să cred că ea a primit asta de la băiețelul tău.

Putere multă să-ți dea Maica Domnului, să te întărească și să fii sigură că băiețelul tău e lângă tine mereu!”, a fost un alt mesaj primit de mama lui Pablo.

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