Vanessa, surpriză romantică pentru Bogdan de la Ploiești. L-a dus în locul unde a început povestea lor de dragoste

Bogdan de la Ploiești a avut parte de o surpriză romantică /Foto: TikTok
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Relația dintre Bogdan de la Ploiești și Vanessa devine din ce în ce mai serioasă. Aceștia par că se simt tot mai bine împreună, iar recent au plecat într-o escapadă romantică. Mai mult, nepoata lui Sorinel Puștiu a vrut să își impresioneze iubitul, așa că i-a pregătit o surpriză aparte.

Vanessa Gabriela și Bogdan de la Ploiești formează un cuplu de ceva timp, iar recent au bifat o escapadă romantică. Cei doi se află în Barcelona, Spania, acesta fiind locul în care povestea lor de dragoste a început, potrivit spuselor Vanessei. Acolo privirile lor s-au întâlnit pentru prima dată, iar de atunci nu și-au mai luat gândul unul de la altul.

Vanessa, surpriză romantică pentru BDLP

Recent, Bogdan de la Ploiești a avut parte de o surpriză romantică. Iubita sa a vrut să-i reamintească de începutul relației, așa că l-a dus în locul în care povestea lor de dragoste a început. Iar pentru ca tacâmul să fie complet, aceasta a pregătit un moment special.

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Surpriză romantică pentru Bogdan de la Ploiești /Foto: TikTok

În camera de hotel, Vanessa a pregătit un mic gest romantic. Aceasta a așezat pe masă numeroase fotografii de cuplu, iar în mijlocul lor a poziționat strategic o declarație de dragoste în care își mărturisește toate sentimentele.

„Ne-am întors acolo unde, fără să știm, a început povestea noastră. În Barcelona, două priviri s-au întâlnit pentru prima dată și, din acel moment, ceva din noi a rămas legat pentru totdeauna. Atunci nu știam unde ne va duce acea privire, câte momente vom trăi, câte amintiri vom aduna și cât de mult va însemna pentru noi, cu timpul, povestea pe care o construim împreună.

Astăzi, mă întorc aici altfel. Mă întorc cu tine, cu noi și cu o poveste pe care atunci nici măcar nu mi-o imaginam. Dacă aș putea să mă întorc la acel prim moment, te-aș privi din nou exact la fel… doar că de data asta știu cât de norocoasă sunt că te-am întâlnit. Bine ai revenit, acolo unde a început totul! Te iubesc, BDLP!”, este declarația de dragoste făcută de Vanessa.

Bogdan de la Ploiești a citit cu emoție mesajul iubitei sale, iar răspunsul lui a venit pe loc: „Și eu te iubesc!”

 

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Foto: TikTok, Instagram

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