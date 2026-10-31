Fiica Maiei Morgenstern, la capătul răbdării! Cabiria nu mai suportă valul de critici: „Sunt om și mă doare”

Fiica Maiei Morgenstern, la capătul răbdării! Cabiria nu mai suportă valul de critici: „Sunt om și mă doare”
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Fiica Maiei Morgenstern a ajuns la capătul răbdării! În loc să se bucure de băiețelul ei și de primele luni ca mamă, Cabiria Morgenstern s-a trezit în mijlocul unui val de critici. Ba că iubitul este prea în vârstă, ba că Maia Morgenstern are un ginere din aceeași generație cu ea, ba că nu le place cum arată. Într-un interviu acordat pentru CANCAN.RO, tânăra a povestit cât de tare au afectat-o răutățile și cât de greu îi este să accepte că ura din mediul online.

Cabiria Morgenstern a născut în luna septembrie a acestui an un băiețel. Totul părea să fie numai lapte și miere, până când s-a aflat cine este tatăl copilului. La 26 de ani, Cabiria a devenit mamă alături de Adrian Ciobanu, un actor în vârstă de 63 de ani.

Diferența de 37 de ani dintre cei doi a fost suficientă pentru ca internetul să ia foc. Brusc, toată lumea a avut ceva de spus despre relația lor, de parcă ar fi fost nevoie de aprobarea comentatorilor pentru ca doi oameni să-și întemeieze o familie. Și, pentru că vârsta partenerului nu era de ajuns, unii au trecut și la aspectul fizic al Cabiriei. Alții s-au întrebat cum de Maia Morgenstern acceptă să aibă un ginere de vârsta ei.

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Criticile au afectat-o enorm

Cabiria a recunoscut, pentru CANCAN.RO, că atacurile au afectat-o enorm și că încă nu a reușit să le lase în urmă. În loc să se bucure în liniște de primele luni alături de băiețelul ei, tânăra s-a trezit nevoită să suporte ostilitatea unor necunoscuți care au transformat alegerile ei personale în subiect de dezbatere publică.

„E mai greu decât mi-aș dori să recunosc. Sinceră să fiu, constat că e atât de ușor să ne ascundem în spatele unui cont pe o rețea de socializare, încât ajungem să uităm că de cealaltă parte sunt tot… oameni. Și eu sunt un om, și pe mine mă doare. Și eu mi-aș dori să mă pot bucura de liniștea primilor ani de viață ai copilului meu, să mă concentrez asupra
micilor descoperiri de zi cu zi și asupra dificultăților aferente lor. Și e greu.

Cabiria și Maia Morgenstern

Cabiria și Maia Morgenstern. Sursa foto Social media

Mă rănesc comentariile negative, agresivitatea, ostilitatea. M-ar răni venind de la oricine, dar faptul că vin de la străini mă lasă confuză… De ce mă condamnă niște oameni pe care nu îi cunosc? Eu trăiesc ceva foarte frumos și natural, cu ce îi deranjez pe ei?”, a spus tânăra actriță pentru CANCAN.RO.

Dincolo de scandalul comentariilor, Cabiria a trecut și printr-o perioadă extrem de dificilă după naștere. Recuperarea nu a fost deloc simplă, iar schimbările prin care a trecut au avut nevoie de timp și de multă răbdare.

„După naștere a fost greu. Cutremurător de greu. Mă bucur că mi-a fost adresată această întrebare, căci mi se pare că discuția despre starea mamelor post partum este foarte neglijată în România. Fie că vorbim despre o naștere naturală sau o cezariană, recuperarea este o etapă foarte dificilă și foarte lungă în viața unei mame. Nu consider că recuperarea este un proces finalizat nici măcar în acest moment.

Am început să implementez abia de curând anumite schimbări care să mă ajute să mă apropii de forma de dinainte de sarcină, acceptând totuși faptul că eu nu voi mai avea niciodată corpul acela. Sunt niște praguri ce trebuie trecute pe rând, în primul rând din punct de vedere psihologic, așadar consider că sunt încă în proces de recuperare și că, din fericire, merge foarte bine”, a declarat tânăra.

Cum se înțelege cu Adrian Ciobanu

Chiar dacă valul de critici i-a umbrit bucuria, Cabiria a mărturisit că maternitatea i-a schimbat complet viața. Ezra a devenit centrul universului ei, iar prioritățile s-au reașezat în jurul micuțului. Tânăra a povestit că și-a dorit dintotdeauna să fie mamă și că este fericită că a trăit această experiență alături de bărbatul pe care îl iubește.

„Viața mea arată cu totul altfel decât înainte. Și adevărul este că mă așteptam să fie exact așa. Prioritățile mele sunt acum complet altele, rațiunea de a exista e acum centrată pe ceva foarte concret. Recunosc, simt că acum sunt mamă înainte de orice altceva. Tot ceea ce era important pentru mine contează în continuare – și îmi doresc să exprim acest lucru prin ceea ce fac și cum trăiesc. Însă centrul universului meu în acest moment este copilul și nu pot concepe viața altfel.

Mi-am dorit mult acest lucru, pentru foarte multă vreme.Știam că este un scop principal pentru mine de când eram mică. S-a întâmplat ca sarcina să apară în prima relație serioasă a mea cu un bărbat, iar eu sunt foarte fericită că a fost și este așa. Chit că nu a fost planificat, este cel mai frumos lucru care ni s-a întâmplat”, a spus fiica Maiei Morgenstern.

Visul Maiei Morgenstern s-a îndeplinit

În tot acest timp, Maia Morgenstern a devenit unul dintre cei mai importanți oameni din viața micuțului Ezra. Cabiria a dezvăluit că mama ei o ajută enorm, că locuiește alături de ea și că s-a atașat imediat de nepot. Dacă pe internet unii au avut de comentat despre familia lor, în realitate, actrița pare să se bucure din plin de noul rol: cel de bunică.

„Îl iubește foarte mult, și ea și-a dorit mult de tot un nepot. E minunată, încă ne găzduiește. Cred că multe mame tinere recurg la sprijinul mamelor lor, proaspete bunici, pentru creșterea primului copil.

Și ea a făcut asta și mi se pare înduioșător să o văd acum în rolul bunicii. Se înțelege de minune cu Ezra, se joacă, îi cântă, de fiecare dată când are ocazia e nedezlipită de el. Îi sunt foarte recunoscătoare. Cred că stabilitatea familiei mele, așa micuță cum e acum, i se datorează ei”, a spus Cabiria.

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