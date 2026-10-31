Artistul care a plecat din IRIS fără regrete. Mihai Alexandru a sacrificat faima de a fi într-una dintre marile trupe ale României: „Dacă aș fi rămas nu făceam niciodată cariera de azi”

Plin de viață și de proiecte, cunoscutul cântăreț și compozitor Mihai Alexandru recunoaște că nu-și simte vârsta. Doar când îl mai dor șalele sau se uită în oglindă realizează că care are 60 de ani. Multe lucruri s-au întâmplat, în decursul anilor, în componența trupei IRIS, iar celebrul compozitor ne dezvăluie adevăratul motiv pentru care a părăsit acest fenomen muzical, dar recunoaște că băieții „au rămas frații mei”. Sufletește și mental, Mihai Alexandru recunoaște că nu s-a schimbat prea tare în ultimii 40 de ani.

Celebrul compozitor își asumă și succesul, dar și eșecul. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, recunoaște că multe din realizările lui au fost interzise sau oprite pentru că niciodată nu „ pot să-mi țin gura atunci când am dreptate”. Ne povestește cât de panicat a fost la primul copil și cum arată viața lui împreună cu Alina.

CANCAN.RO: Alături de Alina ți-ai găsit fericirea și liniștea. Îți mai aduci aminte ce ai gândit în primul moment când ai văzut-o?

Mihai Alexandru: Sunt mulți ani de atunci, dar uite că tocmai a trecut ziua noastră, de Sfânta Cuvioasă Paraschieva și am sărbătorit-o discret așa cum vrem să și rămână viața noastră personală.

Mihai Alexandru a fost un tătic tânăr: „Când s-a născut Mario eu eram un copil, am fost foarte panicat”

CANCAN.RO: Cum era tăticul Mihai Alexandru când s-a născut Mario? Dar atunci când au venit pe lume Maria și Jonathan?

Mihai Alexandru: Când s-a născut Mario eu eram un copil, la vârsta de 23 de ani și, cu toate că l-am dorit, am fost foarte panicat. Apoi la Maria și Jony am fost mai experimentat și mai puțin panicat.

CANCAN.RO: În care din ei trei te regăsești cel mai mult, ca personalitate?

Mihai Alexandru: În toți la fel, dar diferit. Sunt mândru de toți trei. Mario este inteligent, este foarte talentat și muzical, un compozitor altfel decât alții și are o familie frumoasă și minunată. Maria, la fel, are talent muzical, are și o voce frumoasă, dar acum se concentrează pe creșterea și educația celor doi copii.

Jonathan a absolvit două facultăți, una de canto clasic, una de compoziție muzică clasică și masterul. Acum este doctorand la facultatea de muzică din București.

Mihai Alexandru a cântat cu Iris

Mihai Alexandru era doar un copil când a fost chemat să cânte cu IRIS

CANCAN.RO: Cânți de când te știi. La doar 20 de ani ai intrat în trupa I.R.I.S.. Un fenomen mai mult decât o trupă. Cum ai ajuns să cânți cu ei?

Mihai Alexandru: La vremea aceea, în 1986, formația IRIS era pe culmile cele mai înalte iar eu eram un militar în termen care mai avea vreo 2 săptămâni până la liberare. Atunci am fost abordat de ei să fac parte din acest grup și am aterizat odată cu Valter, care se liberase deja cu 2 săptămâni înaintea mea. Nuțu Olteanu plecase la Holograf. De adăugat aici că ditamai formația cânta deja de o perioadă de timp o piesă compusă de mine, pe când activam la fomația Sui Generis și anume „Frumusețea ta”. Deci primele semne că voi deveni compozitor.

CANCAN.RO: Îți mai amintești cea mai haioasă pățanie de pe scenă? Una de râdeți și azi?

Mihai Alexandru: Da, un moment haios a fost când Valter împreună cu Boro au vrut să mă surprindă în timpul unui concert undeva prin Ardeal cred. Eu sesizam că șoșoteau și ascundeau ceva, dar am zis că mi se pare. Apoi, în concert, în momentul când se apropia un solo de chitară al lui Valter, s-a lăsat jos ghemuit. Boro, poziționat în spatele lui și-a luat avânt și a sărit peste el apoi, după ce a trecut de el, Valter a sărit în sus cât a putut, a atacat primele note din solo și s-a auzit un scârțâit ca un guițat, apoi liniște. Tocmai i se smulsese cablul din chitară, Boro fiind cu piciorul pe el. Apoi Valter a ieșit roșu la față de pe scenă, Nelu striga că îl omoară în timp ce rupea tobele alea de nervi, iar nu mai puteam să cânt de râs. A ieșit un moment de cascadorii râsului.

CANCAN.RO: De ce ai plecat? Ce te-a determinat să iei aceasta decizie?

Mihai Alexandru: Dacă nu plecam nu făceam niciodată cariera pe care am făcut-o ulterior. Au rămas frații mei, iar eu și acum mă consider un membru al formației IRIS.

CANCAN.RO: Atunci aveai 20, acum 60. Simți cum au trecut anii? Sau jumatate din sufletul tau tot pe scenă, ca rocker, a ramas?

Mihai Alexandru: Mă simt, sufletește și mintal, aproximativ la fel, sunt o fire copilăroasă, probabil de aceea lucrez foarte mult cu copii, merg în jurizările din toată țara la festivalurile de specialitate. Doar atunci când mă dor toate alea și mă uit în oglindă, revin la realitate.

„Nu pot să-mi țin gura atunci când am dreptate”

CANCAN.RO: Ești un artist cu o carieră impresionantă. Ai avut și ai succes. Ai simțit vreodată că ai plătit un preț pentru toate astea?

Mihai Alexandru: Chiar de-ar fi s-o iau de la început, eu nu am să-mi schimb mentalitatea, iar din cauza acesteia nu am beneficiat de multe avantaje. Nu pot să-mi țin gura atunci când am dreptate, nu pot să fiu lingușitor, nu vreau să fac parte din bisericuțe, găști, care-și fac jocurile doar pentru ei. Aș fi avut mai multe realizări, multe mi-au fost oprite sau interzise din aceste cauze. Dar și așa, uitându-mă în spate, văd lucruri făcute în toți anii aceștia, Slavă Domnului!

CANCAN.RO: Vreau să știu tot ce ai de promovat pentru toamna și iarna aceasta, pentru că sigur ai pregătit multe.

Mihai Alexandru: Adevărat. În această toamnă sunt foarte focusat pe proiectul „Surorile Galeriu” cu care am scos al doilea single, după „De dimineață” acum am lansat „Ah, ce bine e!”, o piesă de petrecere, o altă factură decât prima. Ne bucurăm de succes și mă concentrez pe acest proiect cu mare drag.

O mare bucurie pentru mine este spectacolul „Domeniile Savoi” de la Teatrul Constantin Tănase, la care toată muzica este scrisă de mine iar cap de afiș sunt doi oameni dragi, Vasile Muraru și Valentina Fătu. Catinca Leu este pe agenda mea de lucru, am lansat piesa „Nu merit”, o piesă care deja este pe unele radiouri și iarăși este un prilej de bucurie. Proiectul meu de suflet „Al Mike Pepiniera” se îmbogățește cu artiști mici la statură și ani, dar mari din punct de vedere al potențialului, al talentului.

Emisiunea „Vedeta familiei” de la TVR 1 la care sunt manager artistic merge foarte bine iar aceasta mă face să fiu și mai implicat și doritor să continuăm acest proiect.

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