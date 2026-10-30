Mama Mădălinei Apostol vorbește pentru prima dată după moartea fiicei sale: „Să nu spun nimănui că este bolnavă!” Ce i-a ascuns până la final

Mama Mădălinei Apostol vorbește pentru prima dată după moartea fiicei sale: „Să nu spun nimănui că este bolnavă!” Ce i-a ascuns până la final
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„Mi-a scris pe WhatsApp să nu spun nimănui că este bolnavă. Atât. De atunci, eu nu mai știu nimic de fata mea.” Dezvăluirea dureroasă publicată în exclusivitate pentru CANCAN.RO, îi aparține Mioarei Rotaru, mama Mădălinei Apostol. Femeia susține că nu a știut cât de gravă era suferința fiicei sale și că aceasta a ales să o protejeze, ținând-o departe de problemele cu care se confrunta.

Deși îi era mamă, femeia spune că nu a bănuit ce se întâmpla în sufletul Mădălinei, mai ales că aceasta era mereu zâmbitoare și încerca să îi arate că totul este în regulă. Acum, rămasă cu amintirile și cu dorul apăsător, femeia rememorează ultimele mesaje, ultima întâlnire și speranța pe care a avut-o până în ultima clipă că fiica sa se va întoarce acasă.

„Poate că, dacă eram lângă ea, nu se întâmpla ce s-a întâmplat”

Astăzi, Mioara Rotaru își poartă durerea solitară, mărturisind că nu a fost niciodată interesată de averea lăsată în urmă de fiica sa, pentru că nimic material nu poate înlocui pierderea suferită. Cățelușul pe care Mădălina i l-a dăruit este acum unul dintre puținele lucruri care îi mai aduc alinare și îi fac zilele mai puțin apăsătoare.

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„Nu-mi spunea pentru că știa că am o boală foarte grea și că, în orice moment, puteam să fac un infarct.”

Mama Mădălinei Apostol: Mi-a scris pe WhatsApp să nu spun nimănui că este bolnavă. Atât. De atunci, eu nu mai știu nimic de fata mea. La spital am vorbit foarte rar cu ea, la mănăstire, la fel de rar. Am mai văzut-o doar într-o seară, la Mănăstirea Pancratius, când mi-a dat vesta ei, pentru că a spus că îmi este frig. De atunci nu am mai văzut-o. Nu a mai trecut pe la mine, nu am mai vorbit cu ea la telefon, nu mai știam nimic despre ea. Ea nu m-a sunat să-mi spună că vrea să-și ia viața. Știa că eu sufăr cu inima. Cum putea să-mi spună mie așa ceva? Doar mi-a scris pe WhatsApp, pe 26 mai, două-trei cuvinte: că este bolnavă și că nu vrea ca ai ei copii să afle și nici nimeni altcineva. Atât. Punct.

CANCAN: Și dumneavoastră ce i-ați răspuns?

Mama Mădălinei Apostol: Nimic. Absolut nimic. Doar am tăcut, nu am spus nimic. Nu i-am reproșat nimic, nu am întrebat-o de ce, cum sau ce are, pentru că nu mai avea rost. I-am respectat dorința și atât. Pentru că, dacă le spuneam copiilor ei, ce rezolvam?

CANCAN: Dar știați de ce boală suferea?

Mama Mădălinei Apostol: Nu știam, de unde să știu? Ea a fost foarte, foarte secretoasă cu toată lumea. A suferit în interiorul ei, iar în fața celorlalți era zâmbitoare și spunea că nu are nimic. Eu, mama ei, nu am simțit. Vă dați seama? M-a înșelat și pe mine atitudinea ei.

CANCAN: După luna mai, când ați mai vorbit cu ea?

Mama Mădălinei Apostol: Nu am mai vorbit cu ea decât atunci când a venit la mănăstire. A fost într-o seară, la Mănăstirea Pancratius, unde eram și eu cu alte fete. Ea era cu Cătălin Grozavu și cu fiul lui, Toni. Ne-am întâlnit întâmplător.

„Eu, mama ei, nu am simțit. Vă dați seama?”

CANCAN: Și ce v-a spus?

Mama Mădălinei Apostol: M-a întrebat: „Ce faci, mamă? Ți-e frig?”. Apoi mi-a dat vesta pe care eu o port cu drag și acum. Atât. Așteptam să vină acasă, să ne vedem, să vorbim una, alta, dar nu a mai venit.

CANCAN: Păi, ea a s-a întors în București?

Mama Mădălinei Apostol: A venit, da, normal că a venit. Dar nu știam ce se va întâmpla cu ea. Nu știam nimic. Nu puteam să mă duc acolo, la ea, unde stătea la prietena aceea, pentru că mi-a spus că nu se poate, să nu-i supăr. Poate că, dacă eram lângă ea, nu se întâmpla ce s-a întâmplat. Așteptam să vină acasă, pentru că așa rămăsese. Să vină acasă de la mare, să stăm de vorbă, să facem un plan, să fim altfel, să o luăm de la zero, să ne facem o casă, să trăim mai bine cu toții. Asta își dorea.

CANCAN: Cine v-a spus despre tragicul eveniment?

Mama Mădălinei Apostol: Era duminică. Eram acasă, după slujbă, când mi-a spus Daniel: „Mamă, tu știi că am venit de la IML și am văzut-o pe Mădălina? A murit”. Eu nu am conceput așa ceva. Nici acum nu mi-am revenit. Nici acum nu pot să cred că fata mea este acolo. Vă dați seama în ce stare am fost atunci? Nu mai știu… Știu doar că a venit salvarea și atât. Mi-am iubit fata ca pe ochii din cap. Mi-am iubit nepoții, copilașii ei. Mai am doi copii, doi băieți, pe care îi iubesc ca lumina ochilor mei. Pe ei îi mai am. Și pe acea nepoțică mică, Miriam, de care nu mai pot de dor.

CANCAN: De când ați mai văzut-o pe Miriam?

Mama Mădălinei Apostol: De atunci, de la capelă, când a venit să-și vadă mama.

CANCAN: Cu ceilalți nepoți vorbiți?

Mama Mădălinei Apostol: Foarte, foarte rar. I-am văzut doar atunci când a fost parastasul de 40 de zile. Atât. Să fie sănătoși! Mă rog pentru toți. Îi iubesc pe toți. Nu am nimic cu ei.

CANCAN: Dar de ce nu vorbesc mai des cu dumneavoastră?

Mama Mădălinei Apostol: Poate nu au timp. Le au și ei pe ale lor. Sunt și tineri, sunt și supărați în durerea lor. Nu vreau să-i forțez. Fiecare cu durerea lui. Și eu, la fel, m-am retras în colțul meu. Nu mai vreau să vorbesc cu nimeni. M-am închis în mine aici. Bine că am un cățel care mă mai ajută.

„Averea mea este în pământ. În rest, nu mă interesează nimic.”

CANCAN: Stați singură, doamnă?

Mama Mădălinei Apostol: Da, cu Dumnezeu și cu cățelușul meu, pe care fata mea mi l-a dăruit. Ea mi l-a cumpărat. Atât mai am de la ea. Este un cățeluș pe care și-a dorit să-l vadă, dar nu a mai apucat. Asta e, ce să faci?

CANCAN: Cu Cătălin ați mai vorbit?

Mama Mădălinei Apostol: Am mai vorbit cu el, așa, să-l întreb ce mai face. Bine, sănătos, atât. Lucruri de genul acesta. Nimic altceva.

CANCAN: Dar de ce ați rămas singură într-un moment ca acesta? Nu ar trebui să stați și dumneavoastră cu cineva?

Mama Mădălinei Apostol: Singură stau de câțiva ani. Stau singură aici, nu doar acum. Stau de mulți ani. Nu am stat mereu singură. Am stat cu fata mea până când a vândut acolo. Am stat la ea, cu copilașii. A trebuit să vin acasă, la mine, după ce a vândut. Ea știa că sunt bolnavă cu inima. Cum era să-mi spună direct: „Mamă, vezi că… Gata, mor”? Vă dați seama?

„Dacă muream eu prima, cred că murea și ea după mine. Așa de mult m-a iubit.”

CANCAN: Dar înainte știați că a mai încercat? V-a spus cineva?

Mama Mădălinei Apostol: Nu știu nimic. Ea era foarte secretoasă cu mine, nu-mi spunea mai nimic. Nu-mi spunea pentru că știa că am o boală foarte grea și că, în orice moment, puteam să fac un infarct. Ea voia să fie cu mine toată viața. Dacă muream eu prima, cred că murea și ea după mine. Așa de mult m-a iubit.

CANCAN: Cu domnul Nick Rădoi ați mai vorbit?

Mama Mădălinei Apostol: Nu, nu. Ce treabă am eu cu el? Am vorbit cu el atunci, la capelă. Am tăcut din gură, ne-am văzut de treaba noastră. A fost prima oară când l-am văzut. Eu nu am avut o relație cu el. Este prima oară în viața mea când l-am văzut, atunci, la capelă. Nici nu mă interesează. Să fie sănătos, să aibă și el sănătate și să-și rezolve problemele.

CANCAN: Știți ceva despre averea ei?

Mama Mădălinei Apostol: Nu mă interesează. Habar nu am. Știți care este cea mai mare avere de pe pământ? Sufletul, credința, bunătatea, dragostea. Averea este trecătoare, mamaie. Și nu m-a interesat niciodată, nici nu mă interesează. Averea mea este în pământ. În rest, nu mă interesează nimic. Trăiesc modest, nu sunt o persoană care caută luxul. Fata mea a vrut să-mi ofere un confort mai bun, dar nu am vrut. Am toate lucrurile mele de bătrânețe, stau în cochilia mea și mă simt bine.

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