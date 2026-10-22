Cum a fost împărțită averea de 800.000 de euro a Mădălinei Apostol. Scandalul genților dispărute după moartea ei

La 40 de zile de la moartea Mădălinei Apostol, ies la iveală noi detalii despre averea acesteia. Cătălin Grozavu a vorbit la Dan Capatos Show despre cum vor fi împărțite bunurile rămase în urma frumoasei vedete. Se pare că cei doi băieți ar fi decis ca toate bijuteriile și gențile mamei lor să îi revină lui Miriam, fiica pe care Mădălina o avea împreună cu Cătălin Grozavu. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Potrivit declarațiilor fostului ei soț, Mădălina ar fi lăsat în urmă o avere estimată la aproximativ 800.000 de euro. Cătălin a explicat și cum ar urma să ajungă bunurile la cei trei copii ai acesteia. Vezi emisiunea integrală aici!

„Mama lor a lăsat bani pentru toți copiii. Adică a avut undeva la 700.000-800.000 de euro, care s-au dus către copii. Mădălina a avut 800.000 de euro. Să ne credeți acum că eram femeie amărâtă. Eu am discutat cu băieții. Au spus clar: «Domnule, toate lucrurile mamei noastre, bijuterii sau nu știu ce, cu siguranță vor veni la fată». Ei n-au vrut să le împartă, să le valorifice. Așa au luat ei decizia. E clar că nu puteam eu să intervin absolut deloc și n-am luat eu vreo decizie în sensul ăsta.”

Scandalul genților dispărute după moartea Mădălinei Apostol

Cătălin Grozavu susține că șapte genți ar fi dispărut, iar cinci dintre acestea ar fi fost recuperate ulterior. Acesta a cerut public returnarea celorlalte două genți, care, dacă nu vor fi returnate, se va ajunge în instanță, spune fostul partener al Mădălinei Apostol.

„După întâmplările astea au apărut și multe chestii. Mulți oameni au furat niște lucruri. S-au furat două genți și, pe calea asta, le spun să le aducă înapoi, ca să nu avem alte discuții. O parte din lucruri s-au returnat. Mai sunt încă două genți pe care le așteptăm. Era destul de scumpă o geantă, nu știu, Hermès Birkin, de vreo 35.000 de euro. S-au furat niște lucruri care sper să se înapoieze. Dacă le-au vândut, să vină să-mi zică unde le-au dus. Mă duc, le răscumpăr și rezolvăm. Dacă nu le vor da în următoarea săptămână, o să mă duc la poliție. O să vin și pe la voi. Nu știu, vedem ce se întâmplă. În rest, să apară acele lucruri și toată lumea să fie în regulă, să li se înapoieze băieților.”

Cătălin Grozavu, despre ultimele luni din viața Mădălinei Apostol

După evenimentul tragic, mai multe persoane publice spun că au pierdut legătura de prietenie cu Mădălina. Cătălin Grozavu a spus că frumoasa brunetă își dorea să-și crească liniștită copilul și să evite agitația din jurul său. El a declarat că Mădălina păstrase totuși legătura cu câțiva oameni apropiați.

„Foarte mult își dorea să crească copilul liniștită, să fie totul liniștit. Nu înseamnă că nu mai avea prieteni. Avea o prietenă la Timișoara, cu care vorbea mai constant. Mai avea doi-trei prieteni, vecina cu care a lucrat, cu care a vorbit. Am văzut mulți oameni care spuneau că o cunosc și eu nu i-am văzut în viața mea.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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