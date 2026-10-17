Cătălin Grozavu ar mai fi bifat o despărțire. Fostul iubit al Mădălinei Apostol nu mai este împreună cu Izabela „cea tânără”

„Izabela nu își amintește cu exactitate ce s-a întâmplat de luni până aseară.” Este declarația unei prietene de-ale actualei iubite a lui Cătălin Grozavu. În exclusivitate pentru CANCAN, aceasta a povestit cum se simte Izabela în prezent, dar și ce a dus la situația dificilă prin care a trecut tânăra.

Vă reamintim că miercuri, 14 octombrie, în timpul emisiunii „Dan Capatos Show”, o persoană a sunat în direct, susținând că se afla într-o conversație cu actuala iubită a lui Cătălin Grozavu, care era la munte și trecea printr-o stare nu tocmai bună. Din păcate, informația s-a dovedit a fi adevărată, iar situația a necesitat intervenția poliției și a cadrelor medicale.

„Izabela se simte bine în prezent și a ieșit din spital”

O prietenă de-ale Izabelei, actuala iubită a lui Cătălin Grozavu, ne-a povestit că tânăra se simte bine în prezent și a ieșit din spital, după ce a petrecut ziua de ieri și noaptea trecută acolo. Acum, tânăra se află alături de familie. Izabela și Cătălin s-au despărțit duminică, în urmă cu patru zile, și nu cu trei săptămâni, așa cum s-a vehiculat. Ei aveau o relație de aproape un an jumătate. Luni, tânăra a plecat singură la Sinaia, cu gândul de a se deconecta de tot ceea ce îi provoca suferință.

Înainte de plecare, Izabela s-a destăinuit unei alte prietene, căreia i-a spus că nu se simte bine. Aceasta i-a transmis informația lui Cătălin, iar el, aflat în stare de ebrietate, a răspândit ulterior vestea. Ajunsă la munte, Izabela a consumat o sticlă de prosecco, în încercarea de a se detașa de problemele care o apăsau. De ceva timp, tânăra lua și pastile pentru somn, întrucât avea dificultăți în a adormi.

Din păcate, Izabela nu își amintește cu exactitate ce s-a întâmplat de luni până aseară. Combinația de alcool și somnifere a afectat-o. Are doar câteva amintiri fragmentate, printre care imagini dintr-o ambulanță și, ulterior, dintr-o a doua. Nu se știe cine a preluat-o din camera de hotel și nici ce s-a întâmplat în acel interval.

În ceea ce privește despărțirea, principalul motiv a fost infidelitatea. Cătălin a înșelat-o pe Izabela în repetate rânduri, cu aproximativ cinci alte femei. Tânăra l-a iertat mereu, sperând că acesta își va schimba comportamentul, așa cum îi promisese. Fiica lui Cătălin și a Mădălinei locuia în casa celor doi. Miriam a stat pentru o perioadă scurtă și la Simona, prima soție a lui Cătălin, mai precis în perioada priveghiului și a înmormântării mamei ei. Incidentul care a pus capăt relației a fost momentul în care Izabela a aflat că partenerul său avea planificată o vacanță alături de o femeie stabilită în Mexic, apropiată de Mădălina.

Contactată de redacția CANCAN, femeia stabilită în Mexic a declarat că l-a căutat pe Cătălin strict pentru a-l întreba despre fiica sa, nu din alte motive. Fosta parteneră a văzut schimbul de replici dintre ea și Cătălin Grozavu, apoi a căutat-o. Așa au ajuns ele să se cunoască și să vorbească. În conversațiile purtate ulterior, Izabela i s-a destăinuit femeii din Mexic și i-a mărturisit că este prea sensibilă, că se simte slabă și că nu consideră că este vina ei, însă a ajuns la limită. În aceleași mesaje, tânăra a vorbit și despre dificultățile cu somnul și nevoia de pastile. Atunci, aceasta s-a speriat că Izabela vrea să își facă ceva rău și a contactat echipa lui Dan Capatos, pentru că îl văzuse invitat pe Cătălin Grozavu.

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