Florina Grozavu divorțează! Povestea din spatele coșmarului: „Mădălina Apostol i-a dat numărul meu de telefon lui Cătălin”

Florina și Cătălin Grozavu depun actele de divorț. Totul se va soluționa la notar. Florina recunoaște, cu sinceritate și în exclusivitate pentru CANCAN.RO că mai ușor e să te lași de substanțe interzise decât să pleci de lângă un narcisist. A trecut printr-o perioadă cumplită, dar mărturisește că nu ar schimba nimic, pentru că cei doi copii pe care-i are împreună cu Cătălin sunt minunile din viața ei. 3 minuni, pentru că Florina are trei băieți: Mathias, Vasile și Petru. Frumoasa concurentă de la MasterChef își amintește cum l-a cunoscut pe Cătălin chiar prin Mădălina Apostol și că, la doar 3 luni de la prima întâlnire, s-au căsătorit.

Imediat dupa ce a născut cel de-al doilea copil al lor, Cătălin și-a găsit pe cineva, iar Florina a aflat. Pus în fața dovezii, soțul ei i-a spus, referitor la noua iubită, că „are 25 de ani, nu e bătrână ca tine”. Acela a fost momentul în care Florina a clacat. Singură mărturisește că, dacă n-ar fi fost o femeie stăpână pe ea, ar fi sfârșit ca Mădălina Apostol. Concurenta de la MasterChef ne spune care sunt primele două lucruri pe care le va face după divorț și ce își reproșează după acești 6 ani petrecuți alături de Cătălin Grozavu.

CANCAN.RO: Ai trecut printr-o perioadă cumplită.

Florina Grozavu: Adevărat, am trecut prin cea mai proastă perioadă, dar cred că și cea mai bună, dacă mă gândesc la partea cu MasterChef. Simțeam că intru în depresie și prietenele mele au decis să mă ajute. Cu MasterChef m-am întors în media, am avut apariții, colaborări. Am ajuns la emisiune ducându-mă la un casting în care nu mi-am pus mari speranțe. Și nu am ajuns la primul, ci la al doilea. Primul era sâmbăta și vineri fiul meu cel mic a avut un accident. O săptămână am stat cu el în spital și, sâmbăta viitoare cum ar veni, am reușit să ajung la casting când se strângeau scaunele (râde, n.red.). Eu am fost ultimul contract semnat.

În aceste 3 luni am cunoscut oameni, m-am plimbat și, cu o lună înainte de începerea filmărilor, am învățat să și gătesc. Greu a fost că deja începusem să filmez, bona de atunci a decis că vrea să plece, eram în certuri cu Cătălin și nu aveam cu cine să las copiii. M-am agitat, am folosit ChatGpt, am dat anunț și am găsit o altă bonă.

CANCAN.RO: De când nu mai locuiești cu Cătălin?

Florina Grozavu: De un an și jumătate nu mai stau cu el în casă. La un moment dat a început să lucreze cu o persoană căreia îi plăcea distracția, ca să nu spun mai mult. Așa că ușor, ușor a început să plece de acasă, câte o zi, două și a ajuns să nu mai vină o săptămână. Nici să răspundă la telefon. Îmi spunea „nu-mi mai fac eu treburile acum că ești tu geloasă”. Mi-am dat seama că e ceva, mai ales că noi nu mai aveam vreo legătură femeie-bărbat de multe luni. Mi-am dat seama că are pe cineva. M-am rugat la Dumnezeu să-mi arate, ori e albă ori e neagră. După 3 zile mă pomenesc cu un telefon de la o fată, m-a sunat cu video pentru că îl vedea pe Cătălin cum o lua pe ‘duduie’ de la un apartament. Am filmat eu, cu alt telefon, ce vedeam la ea. Totul din jurul meu îmi arăta că mă înșeală, îmi ștersese și numele meu din telefonul lui. Dar nu aveam dovada.

Trădarea a fost groaznică: „Are 25 de ani, ce vrei, nu e bătrână ca tine”

CANCAN.RO: Și cum ai procedat după, ce ai făcut prima dată?

Florina Grozavu: L-am sunat și primul lucru pe care mi l-a spus a fost „are 25 de ani, ce vrei, nu e bătrână ca tine”. Nu trădarea m-a durut. Orice bărbat prins are instinctul să-ți protejeze sentimentele…să te mintă. El mi-a zis fără regrete că e mai tânără iubita lui decât mine. Omul este malefic. Puteam să înțeleg trădarea, dar nu mă așteptam să fie și sadic. După doi copii pe care i-am făcut, după tot ajutorul pe care i l-am dat… În clipa aceea m-am trezit și mi-am dat seama că nu mai e nimic de făcut. Nu a fost prima dată când l-am prins, dar n-a fost niciodată atât de direct.

A doua zi, pentru că n-am dormit deloc, am realizat: dacă ți-ai găsit altă femeie iar eu nu am greșit cu nimic, ia-ți hainele și mută-te la ea. Bona de atunci mi-a spus că haine nu și-a luat, dar a plecat cu niște cutii de acte. Un timp ne-a lăsat în pace. Uneori mai venea beat, bătea cu pumnii și picioarele în ușă iar eu sunam la poliție. Când a văzut că nu merge cu agresivitatea a spus că s-ar întoarce, dar să nu-i pun prea multe întrebări. Iar eu nu sunt femeia pe care s-o ții ca roată de rezervă.

CANCAN.RO: Săptămâna asta, în sfârșit, depuneți actele de divorț.

Florina Grozavu: Da, săptămâna asta depun actele de divorț și, în sfârșit, a fost de acord să facem la notar. Am decis să rămânem toți cu același nume, că sunt prea multe implicații. Am fost împreună 6 ani, ne-am cunoscut în pandemie. Ne-am căsătorit pe 31 decembrie 2019 și am ascuns petrecerea de nuntă în una de revelion, că te lăsa atunci să petreci revelionul până la 12 noaptea.

Florin Grozavu își amintește: „A fost o manipulare clară, directă”

CANCAN.RO: Îți mai aduci aminte cum a fost, acum 6 ani,când l-ai cunoscut?

Florina Grozavu: Eu am avut două slăbiciuni și el le-a prins. Prima dată mi-a zis: „am fost cel mai nenorocit bărbat, am avut toate femeile din București, dar vreau acum să mă văd și eu la casa mea și să cresc un copil”. Și a doua a fost Mathias, fiul meu cel mare. Mi-a spus atunci Cătălin: „dacă eram împreună mai demult, Mathias stătea cu mama lui, cu noi”. A fost o manipulare clară, directă. După câteva luni s-a împotmolit în niște construcții, i-am dat 40.000 de euro să-l ajut. Banii i-am primit înapoi după un an jumate sub forma unei părți din apartamentul din Floreasca, nu cash.

M-am gândit de foarte multe ori…el se bucura că eu plecam. La început, când îmi făceam bagajul se speria, dar apoi era fericit că mă duc, că rămâne singur. Așa că am decis să nu voi pleca eu, să mă chinui cu 3 copii. Plus că 3 ani am mai rămas lângă el după episodul în care m-a bătut. M-am dus și m-am rugat lui Dumnezeu să scap. Și simt că încă nu am scăpat, dar să vedem. 6 ani i-am investit în omul asta și nu am vrut să o iau de la zero. 3 ani de zile m-am chinuit, dar acum mă simt mai eliberată, legătura energetică a slăbit.

CANCAN.RO: Ce-ți reproșezi, după toată această experiență?

Florina Grozavu: Că sunt un om foarte optimist și cred în oameni, am crezut că toți bărbații sunt ca tatăl meu. Îmi reproșez că am fost naivă, m-am grăbit. Dacă aș putea să dau timpul înapoi, însă, nu aș schimba nimic. Niciodată un rău nu vine fără ceva bun. Am învățat foarte mult, pentru că fost ceva urât, deranjant pentru mine. De ceva timp îmi dau seama că nu mai sunt omul care eram, dar a fost o lecție importantă.

Sunt fericită pentru că am copiii și sunt foarte happy cu mine acum, așa cum sunt. Nu mai am pătrățelele și kilogramele pe care le aveam acum 6 ani, dar mă simt și mai bine cu mine.

Florina Grozavu vorbește despre cum a început relația: „Este bărbatul pe care nu l-am întâlnit niciodată”

CANCAN.RO: La ce ai fi acum mai atentă, dacă ai cunoaște alt bărbat?

Florina Grozavu:Am studiat problema narsiciștilor și vorbim despre o boală psihică. Interesant este că, dacă l-ai cunoscut pe unul, îi cunoști pe toți, diferă doar numele și cnp-ul. Sunt ușor de descoperit. Un narcisist începe cu cele 3 luni de miere, când face tot posibilul să te prindă. Noi, de exemplu, stăteam cu orele la telefon pentru că trebuia să mă cucerească. Era atent la toate detaliile. La început mă suna și mă întreba dacă mi-e foame apoi venea singur și lua de mâncare pentru mine și toate fetele de la studio, să vadă ele ce am prins eu. Toată energia si ce știa le-a folosi ca să ne căsătorim, ceea am și făcut. 3 luni totul a fost la maxim. „Este bărbatul pe care nu l-am întâlnit niciodată”, asta am gândit.

Apoi, după ce am rămas gravidă a început, ușor ușor, să nu mai semene deloc cu omul pe care l-am cunoscut. Se întâmpla o disociere. Femeia, in general, crede că poate repara, ceea ce este fals. Devenise violent și la băutură, aveam mereu discuții pe tema banilor.

CANCAN.RO: Cum ai cunoscut-o pe Mădălina Apostol?

Florina Grozavu: Am cunoscut-o în clubul unde lucram. I-a plăcut de mine cum machiez, am făcut-o și pe ea la câteva evenimente și ne-am împrietenit. În perioada aceea m-a tăguit în câteva postări și așa m-a văzut Cătălin Grozavu. În perioada aceea aveam și eu probleme cu tatăl lui Mathias și căutam un avocat bun. Mădălina mi-a spus că și ea a avut probleme cu tatăl copilului ei, dar nu mi-am dat seama că despre Cătălin era vorba.

A început să mă urmărească pe Instagram. Mădălina era cu alt tip atunci iar Cătălin singur și a întrebat de mine. Până la urmă Mădălina i-a dat numărul meu de telefon, ne-am cunoscut, ne-am căsătorit după 3 luni, dar ea nu mi-a spus nimic. Ei au avut niște probleme, iar ea mai avusese tentative și înainte de cea fatală. Cătălin și-a dat acceptul să ia copilul și să plece în America în speranța că Mădălina se va mai liniști.

Florina Grozavu recunoaște:„Dacă nu eram o femeie puternică puteam ajunge într-o situație similară cu Mădălina”

CANCAN.RO: Cum ai reușit să mergi mai departe, după ce ai văzut că te-a înșelat?

Florina Grozavu: Nu l-am mai iubit din momentul în care mi-a spus că sunt bătrână. Știu că s-a dat la toate prietenele mele, chiar și la nașa de cununie, de aia am rămas singură. Eu am crezut că e doar egoist, dar el a fost diabolic. Credeam că se iubește prea mult și că așa greșește față de mine. Dar când mi-a spus că ‘duduia’ are 25 de ani…iar eu aveam copilul mic abia născut, ieșisem din spital cu el și avea probleme…eram vulnerabilă din toate punctele de vedere. A făcut-o special, în cunoștință de cauză și i-a făcut plăcere să știe că asta, pe mine, mă va distruge psihic. Dacă nu eram o femeie puternică, sigură pe mine, puteam ajunge într-o situație similară cu Mădălina.

CANCAN.RO: Ce vrei să faci după divorț?

Florina Grozavu: Primul lucru pe care vreau să-l fac este o petrecere de divorț, pentru că am suferit 6 ani de zile și mi-ar plăcea să fiu inconjurată de femei care se bucură că am divorțat. Al doilea lucru este faptul că eu nu vreau să mai stau într-o relație cu cineva. Nu neapărat că nu sunt bărbați mișto, dar acum sunt precaută și conștientă de tot, am citit despre violență și femicid…la noi în România este nenorocire. Și jumătate din bărbați au pornirile astea. Și cealaltă jumătate sunt căsătoriți sau divorțați…și jumătate din cei divorțați…eu știu ce se mai poate întâmpla?…

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