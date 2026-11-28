Bonfire-ul final dintre Claudia Ion și Ionuț Mocăniță a fost unul exploziv. Cei doi au avut mult de lămurit, iar asta nu a fost treabă ușoară. Reproșurile și replicile acide au curs pe bandă rulantă, dar și lacrimile. Fiecare a vrut să își spună partea de adevăr și nemulțumirile înainte să pună capăt definitiv relației și să își ia adio.

Cu o relație de trei ani la activ, Claudia Ion și Ionuț Mocăniță au început testul de la Insula Iubirii cu stângul. Înainte cu doar două săptămâni de a pleca în Thailanda, bărbatul a călcat strâmb și s-a întâlnit chiar cu una dintre prietenele iubitei sale. Așa că pentru Claudia a fost ușor să se desprindă de iubitul ei după ce a văzut atenția pe care i-a dat-o pilotul Eduard. Iar Mocăniță i-a urmat la scurt timp exemplul și a picat în ispită cu Andrușca.

Scandal la bonfire între Mocăniță și Claudia

Deși cei doi au pus punct relației, la bonfire-ul final s-au întâlnit, se pare, pentru a-și vărsa toate nemulțumirile. Claudia s-a aprins destul de repede și nu a ezitat să arate că a ajuns la limită. I-a aruncat cuvinte acide lui Mocăniță și nu a fost dispusă să mai asculte nicio explicație a acestuia. Cei doi au vorbit despre problemele din relația lor, iar subiectul mutatului împreună a dus la un schimb dur de replici.

„Claudia, mută-te cu mine și o luăm totuși jumate-jumate. Mama cu tata au făcut casă, masă, să îmi dea de toate, ca să vin eu să plătesc chirie jumate-jumate cu tine, când tu oricum o plăteai singur, scuze. De ce? De ce trebuie să plec de acasă? (…) Nu te suport! Mor aici dacă te suport o secundă în ochii mei. Nu te suport! Nu te suport! Ești singura persoană din lume care mă scoate din sărite. Ești singurul om de pe fața pământului care reușește să mă ducă în stările astea, pentru că nu te suport”, au fost câteva dintre replicile tăioase ale Claudiei.

De asemenea, șatena a încercat să sublinieze cât de mult contează pentru ea gesturile mici și cum Mocăniță a dezamăgit-o sistematic. Pe de cealaltă parte, bărbatul a punctat că aceste „pretenții” ale Claudiei îl scot din minți.

„Pentru că prima dată când am plâns de nervi, îmi pare rău că ți le spun, dar nu mai pot să le mai țin. Prima dată când am plâns de nervi și n-am mai putut să mai fiu calm, exact cum se întâmplă și acum, a fost de Sfânta Marie, când nu i-am zis «La mulți ani» în Sfânta Maria Mică și că nu i-am adus cadouri”, a spus Ionuț Mocăniță.

Mocăniță, noi explicații despre întâlnirea cu Gândac

Așa cum era de așteptat, în discuție a fost adus și subiectul întâlnirii dintre Mocăniță și prietena Claudiei. De data aceasta, concurentul a admis că legătura dintre el și „Gândac” a fost mai profundă decât a recunoscut inițial. Se pare că acesta i-a spus tinerei că își dorea să se despartă de Claudia și ar fi putut să se descarce în fața ei.

„Au fost niște mesaje între mine și fata respectivă, i-am spus că nu sunt bine (…) Eu încerc acum aici să spun că am făcut niște lucruri, că îmi fac rău (…) I-am dat niște mesaje și i-am spus că aveam niște gânduri să mă despart. Eu când am vorbit chestia asta cu ea, nu avusesem niciun răspuns de la Insulă (…) Da (n.r. că s-a sărutat) (…) Pentru că am reușit să mă deschid și să îi spun niște lucruri. Îmi pare rău, nu sunt mândru de ce am făcut (…) Îmi pare rău pentru ce am făcut (…) Nu pot să vorbesc cu ea (…) Cum am spus, mai erau detalii de spus. Îmi pare rău inclusiv cu chestia asta că mă mințeam pe mine, pentru că trebuia să vin să spun că să ne despărțim”, a mai spus Mocăniță la bonfire.

Așa cum era de așteptat, la final, Claudia Ion și Ionuț Mocăniță au decis să plece separat de la Insula Iubirii, însă nu singuri. Ea a rămas alături de pilotul Eduard, iar el alături de ispita Andrușca

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Foto: Captură Antena 1, Instagram