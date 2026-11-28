Fanii show-ului Survivor așteaptă cu nerăbdare noul sezon. Primele informații despre Survivor 2027 au început să apară, iar Antena 1 a dezvăluit primii trei concurenți care fac parte din echipa Faimoșilor. Printre aceștia se numără și Adrian Mutu, care a acceptat imediat provocarea Survivor. Antrenorul este dornic de aventură și vrea să facă performanță și în jungla din Dominicană.

Adrian Mutu pleacă hotărât la Survivor 2027 și este dornic chiar să pună mâna pe marele premiu. Fostul fotbalist spune că toată viața a căutat să facă performanță, așa că va da tot ce este mai bun și în jungla din Dominicană. Obișnuit să iasă din zona de confort, antrenorul nu își face prea mari griji.

Adrian Mutu a mai mărturisit că atunci când a primit propunerea de a participa la Survivor 2027 a acceptat pe loc. Fostul fotbalist vrea să își testeze limitele în cel mai dur show de la Antena 1.

„Toată viața am căutat performanța și provocările care să mă scoată din zona de confort. Niciodată nu am acceptat proiecte care păreau ușoare, așa că atunci când am primit propunerea pentru Survivor, nu am stat pe gânduri. Încep anul 2027 cu cel mai dur format de televiziune și abia aștept să descopăr cum mă voi descurca în jungla Dominicană și pe traseu. Ne vedem, în curând, la Antena 1!”, a declarat Adrian Mutu.

Primii concurenți de la Survivor 2027

Pe lângă Adrian Mutu, Antena 1 a mai anunțat că și cântăreața Bella Santiago face parte din echipa Faimoșilor, dar și Samuel Le Torriellec. Artista este dornică să ajungă în jungla din Dominicană și să calce pe urmele soțului ei, în timp ce Samuel Le Torriellec este gata să părăsească zona de confort și să își testeze limitele.

„Anul trecut, am trăit show-ul de acasă – cu emoții, fericire, lacrimi și momente în care mi-aș fi dorit să fiu eu pe traseu și să simt ce înseamnă această competiție! Abia așteptam să vă pot spune că voi pleca spre jungla Dominicană și spre cea mai puternică experiență pe care o puteam trăi. Mă văd deja dormind sub cerul liber și așteptând să intru la jocuri! Sunt pregătită, să înceapă Survivor!”, a spus Bella Santiago. „Anul 2027 vine cu cea mai mare provocare a vieții mele – o să las în urmă zona de confort, bucătăria care-mi aduce atât de multe satisfacții și emisiunile în care mă simt confortabil și să plec spre Republica Dominicană, spre jungla care mă așteaptă cu noi surprize. Survivor este cel mai dificil format, însă am încredere că toate experiențele de până la acest moment m-au format pentru a face față! Sunt gata să descopăr tot ce presupune această competiție”, a mărturisit chef Samuel Le Torriellec.

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