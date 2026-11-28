Sâmbătă, 28 noiembrie, au avut loc repetițiile pentru parada de 1 Decembrie. Militarii au acoperit steagurile, iar gestul lor a fost aspru criticat în mediul online. Ministerul Apărării Naționale a venit cu o primă reacție în acest sens.

Anual, de Ziua Națională, adică de 1 Decembrie, are loc parada militarilor. Momentul are o mare însemnătate pentru cetățenii români, însă la repetiții, militarii au fost aspru criticați. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, aceștia au acoperit drapelul României, iar mulți oameni au susținut că ar fi fost saci de gunoi. Ministerul Apărării Naționale a intervenit și a precizat că materialele respective sunt, de fapt, huse de protecție, folosite în scopul de a menține steagurile în condiții bune până la ceremonia de Ziua Națională, potrivit Mediafax.

Reacția MApN după ce militarii au fost criticați pentru steagurile acoperite

Pe rețelele de socializare au apărut mai multe videoclipuri de la repetiții și în cadrul cărora oamenii susțineau că militarii au acoperit steagurile cu saci de gunoi.

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale (MApN) au clarificat situația pe pagina oficială. Aceștia au transmis că informația este complet falsă. Mai mult decât atât, MApN a precizat că militarii au folosit învelitori de protecție.

„În imaginile de la repetițiile pentru Parada Militară Națională de 1 Decembrie apar steagurile de identificare ale unităților militare participante, acoperite cu învelitori de protecție. În mediul online au circulat afirmații că aceste huse ar fi ‘saci de gunoi’. Este FALS”, au transmis reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook.

De ce au fost învelite steagurile

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au explicat și care este rolul învelișurilor. Potrivit ministerului, acestea au rolul de a proteja materialul textil din care sunt realizate steagurile României împotriva precipitațiilor, prafului și eventualelor deteriorări pe durata repetițiilor. De asemenea, în mesajul oficial, instituția a îndemnat publicul să verifice informația înainte de a o distribui în mediul online.

„Este o măsură firească, prin care ne asigurăm că, de Ziua Națională a României, steagurile vor fi prezentate publicului în cele mai bune condiții”, au transmis reprezentanții MApN.

Când are loc parada de Ziua Națională

Repetițiile pentru ceremonie au loc sâmbătă, 28 noiembrie, și luni, 30 noiembrie, iar parada de Ziua Națională este programată pentru marți, 1 decembrie, de la ora 11:00, în Piața Arcul de Triumf.

Potrivit MApN, la eveniment vor participa peste 2.000 de militari și specialiști din structurile de apărare și ordine publică, alături de aproximativ 130 de mijloace tehnice, dintre care 45 de aeronave. Totodată, își vor face apariția peste 300 de militari străini, din 16 țări aliate și partenere.

VEZI ȘI: Program Metrorex de Sfântul Andrei și 1 Decembrie. Cum vor circula trenurile

O nouă zi liberă pentru români? Ajunul Crăciunului, pe lista unui proiect depus la Senat