Ana Baniciu nu mai este la fel de prezentă pe micul ecran, însă este foarte activă în mediul online. De curând, artista a dezvăluit că pregătește un proiect de suflet, dar pentru care are emoții. Fiica lui Mircea Baniciu intră într-un domeniu complet nou!

După ce a devenit mamă, viața sa s-a conturat în jurul băiețelului ei. Aceasta are o carieră impresionantă în muzică și actorie, iar acum este pregătită să își lanseze propria afacere. Vedeta își creează un brand de bijuterii, însă decizia nu a venit peste noapte. Sursa de inspirație a fost mama sa, care a fost pasionată de accesorii din argint. Totul a pornit de la o călătorie pe care femeia a făcut-o în Thailanda. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ana Baniciu intră într-un domeniu complet nou

Ana Baniciu a transmis în mediul online că, înainte să se nască, mama ei a vizitat Thailanda. Ea s-a întors de acolo cu un bagaj mare, plin de bijuterii de argint. Femeia le-a purtat ani la rând, iar unele accesorii au ajuns la prietenele sale de suflet.

Altele, în schimb, i-au rămas moștenire fiicei sale, Ana. Vedeta își amintește că erau atât de multe, încât nu puteau fi neobservate, mai ales din cauza clinchetului pe care îl făceau.

„Purta atât de multe brățări la mână, încât mereu o auzeam. Cântau brățările, efectiv”, a spus Ana Baniciu pe Instagram.

Totodată, ea a precizat că nu știe dacă ideea de a-și creea propria colecție de bijuterii o face să simtă că este mai aproape de mama ei sau doar amintirile din copilărie au căpătat pentru ea un alt sens odată cu trecerea timpului.

„Nici măcar nu știu dacă ceea ce construiesc acum mă face să mă simt mai aproape de ea sau pur și simplu unele lucruri din copilărie rămân cu noi și capătă sens mai târziu”, a mai adăugat ea.

De ce are Ana Baniciu emoții

Artista a subliniat că are emoții mari, pentru că este un domeniu complet nou, despre care nu are foarte multe cunoștințe. Proiectul nu presupune doar crearea unui brand, ci și amenajarea unui loc special acestei activități. Totuși, Ana are încredere în propriile forțe.

„Am emoții pentru că pășesc pe un tărâm complet nou și totodată am și foarte multă încredere în ceea ce construiesc”, a completat Ana Baniciu.

Mai mult decât atât, ideea nu a venit peste noapte, ci a recunoscut că se gândește la asta deja de trei ani. Prietenii și apropiații știu deja ce pregătește Ana, tocmai de aceea a decis că este momentul să împărtășească tot procesul, cu bune și cu rele, alături de urmăritorii săi.

„Și de data asta vreau să fie ceva diferit. Vreau să vă iau cu mine în tot procesul. Iar procesul, să știți că este așa: cu decizii bune, cu greșeli, evident”, a încheiat artista.

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