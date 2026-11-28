Nattasha Black și Lorenzo (Laurențiu Bălăucă) au format singurul cuplu care a rezistat ispitelor, atracțiilor și testelor de foc din sezonul X al emisiunii Insula Iubirii. În ediția de vineri, 27 noiembrie, producătorii emisiunii le-au pregătit o întâlnire demnă de scenariul celor mai romantice filme, iar revederea s-a lăsat cu o cerere în căsătorie direct pe plaja din Thailanda.

Lorenzo și Nattasha Black au fost protagoniștii unui ultim bonfire special. Cei doi au avut parte de o surpriză din partea producătorilor, revederea lor făcând parte dintr-un scenariu atent gândit de către echipa de la Antena 1. În timpul dream date-urilor dintre Nattasha și ispita Daniel, respectiv Lorenzo și ispita Frankie, producția a regizat o întâlnire astfel încât drumurile lor să pară că s-au intersectat întâmplător. Ajunși pe plajă, cei doi ai primit vestea că testul lor a luat sfârșit. Fiind la o distanță de câteva sute de metri, cei doi au început să alerge unul spre celălalt, lăsând în urmă ispitele și oamenii din producție.

După ce s-au îmbrățișat și s-au bucurat de revedere, Lorenzo a scos din buzunar inelul de logodnă și a cerut-o în căsătorie pe Nattasha Black. Pentru momentul romantic din Thailanda, el a folosit un inel de logodnă provizoriu, doar pentru momentul cererii în căsătorie.

Când au revenit în Anglia, concurentul și-a respectat promisiunea și i-a dăruit Nattashei un inel din aur galben, mult mai scump și plin de pietre prețioase, pe care îl poartă în prezent. În numele iubirii lor, cei doi și-au făcut și un tatuaj împreună: „In this life and the rest (n.r „În viața aceasta și în următoarea”).

După cele 21 de zile petrecute separat, Lorenzo și Nattasha Black sunt mai convinși ca niciodată că sunt suflete pereche. În prezent, cei doi sunt logodiți, iar imaginile postate recent pe o rețea de socializare sunt dovada clară că încă nu au ajuns în fața altarului. Nattasha și-a prezentat tatuajul și inelul oficial de logodnă, însă de pe degetele lor lipsesc verighetele, semn că pregătirile pentru nuntă sunt încă în desfășurare.

După momentele romantice petrecute pe plaja din Thailanda, Nattasha Black a mărturisit că, în semn de iubire și recunoștință după ce a văzut că Lorenzo i-a fost fidel este dispusă oricând să renunțe inclusiv la meseria de dominatoare. Înainte de acest test, bruneta a mărturisit că nu va renunța niciodată la o meserie atât de bănoasă, însă, după experiența de pe Insula Iubirii, se pare că prioritățile sale s-au schimbat.

„Am învățat că el e omul pe care eu îl vreau lângă mine, e omul pe care îl vreau cel mai mult și pentru el aș renunța la orice, chiar și la munca mea. Când m-a luat în brațe am simțit că tot s-a terminat. Plângeam amândoi ca doi copii. Orice dor, orice durere, orice tristețe, orice gând au dispărut. Și m-am simțit liniștită, pentru că el e liniștea mea”, a declarat Nattasha.

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